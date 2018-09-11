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Библиоглобус на колесах, буккроссинг, выставка-ярмарка: в Крыму пройдет литературный фестиваль

С 12 по 13 сентября в Симферополе пройдет IV Литературный фестивалеь «КрымБукФест». Организатором выступает Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко - сообщает телеканал «Икс».

Участники фестиваля писатели из Москвы, Севастополя, Иркутска и Салехарда.

Площадки под открытым небом, на которых проведут мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы и декоративно-прикладные выставки-ярмарки, развернут в сквере им. Григория Потемкина перед библиотекой им.Франко.

Вдоль набережной реки Салгир будет действовать буккроссинговая зона «Возьми книгу в подарок». Там же организуют сценическую площадку для поэзии и музыки.

Маленьким читателям на детской площадке представят библиотеку на колесах — Библиобус с книгами в формате 3D, игрушками и сказочными героями. Их ждут театрализованные представления, конкурсы, литературные встречи и квесты.

Второй день «КрымБукФеста» посвящен культуре и литературе народов Крыма. Более 20 мероприятий пройдет в здании Центральной библиотеки: презентации книг, журналов и художественных выставок, театрализованные представления, семинары, творческие встречи.

Мероприятия фестиваля «КрымБукФест–2018» пройдут во всех муниципальных образованиях республики – отметили в пресс-службе.

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Автор: Yulia_Po
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