В Севастополе выставят картины Куинджи

Картины художника Архипа Куинджи выставят в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого после завершения ремонта в здании. Об этом ТАСС рассказала замдиректора по научно-исследовательской и фондовой работе учреждения Людмила Смирнова.

"Куинджи не экспонируется в связи с тем, что в нашу временную экспозицию не могли включить работы на дереве, картоне, бумаге - они более подвержены повреждениям. Но раньше всегда в постоянной экспозиции был Куинджи, включаем его в выставки - например, часто делали выставки пейзажей, куда включали и эти работы. Надеемся, что это будет уже в начале 2020 года, когда закончатся реставрационные работы в здании музея", - сказала представитель музея.

В фондах музея хранится три работы Куинджи: "Серый день", "Туман" и "Ночь на Днепре". Все три этюда написаны на картоне, самый большой из них - "Ночь на Днепре" - размером примерно с альбомный лист.

По словам Смирновой, временная экспозиция музея размещена в помещениях кинотеатра "Москва", где нет центрального отопления. Из-за неподходящих условий и стесненности в текущей экспозиции работы Куинджи выставлять не рискнули.

Напомним, внимание к работам художника стало приковано после похищения 27 января из Третьяковской галереи в Москве картины "Ай-Петри. Крым".

Крым.Собака.ru