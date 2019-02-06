В симферопольском аэропорту появится арт-пространство

В аэропорту Симферополя, которому было присвоено имя художника Ивана Айвазовского, будет создано арт-пространство для творчества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

"Мы планируем какую-то часть нашего терминала отвести под творческое арт-пространство. Имя Ивана Айвазовского накладывает на нас определенные обязательства, которые мы с удовольствием на себя примем. Мы будем развиваться как некая арт-площадка, на которой могут реализовать себя современные художники и другие творческие люди", – цитирует его РИА Крым.

В декабре 2018 года были подведены итоги голосования в рамках проекта "Великие имена России" по выбору имен великих людей для 47 аэропортов России. В результате аэропорту Симферополя было присвоено имя выдающегося мариниста Ивана Айвазовского. Генеральный директор воздушной гавани Евгений Плаксин сообщил, что присвоенное аэропорту Симферополя имя будет отражено в дизайн-концепции здания нового терминала.