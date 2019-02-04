Крымчанка примет участие в американском конкурсе талантов

Шоу проходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Конкурс собирает участников из 40 стран мира.

По словам артистки, она появится в пятом эпизоде конкурсе, его можно будет посмотреть рано утром 5 февраля.

"Если бы кто-то сказал мне год назад, что я соглашусь принять участие в этом конкурсе, я бы не поверила. Я хочу наслаждаться тем, что делаю и поделиться этим с другими людьми", - написала на своей странице в Facebook Ксения Симонова.