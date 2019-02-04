Крымчанка примет участие в американском конкурсе талантов
Уроженка Евпатории Ксения Симонова примет участие в американском конкурсе самых талантливых людей "America’s Got Talent: Champions". Об этом пишет КП Крым.
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Фото: Ксения Симонова/Facebook
Шоу проходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Конкурс собирает участников из 40 стран мира.
По словам артистки, она появится в пятом эпизоде конкурсе, его можно будет посмотреть рано утром 5 февраля.
"Если бы кто-то сказал мне год назад, что я соглашусь принять участие в этом конкурсе, я бы не поверила. Я хочу наслаждаться тем, что делаю и поделиться этим с другими людьми", - написала на своей странице в Facebook Ксения Симонова.
Для справки:
Ксения Симонова - украинская и российская художница, график, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница телевизионного конкурса «Украина имеет талант», финалиста российского конкурса «Минута славы». Заслуженный художник Крыма и Заслуженный деятель искусств Украины.
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