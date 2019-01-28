У "третьяковского" вора нашелся прототип из Севастополя

Вчерашняя кража картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, которую совершил уроженец Феодосии , стала своеобразным «ремейком» аналогичного преступления в Севастополе, совершенного почти 14 лет назад. Вспоминаем, как это было.

В сентябре 2005 года в Севастополе из зала Художественного музея им. М. Крошицкого средь бела дня было украдено полотно Василия Поленова «Монастырь над рекой». Об этом писала «Севастопольская газета». Как рассказал тогда свидетель происшествия, вся процедура заняла меньше двух минут: раму картины сначала надкусили плоскогубцами, после чего ее место заняла фотокопия.

По словам директора музея Натальи Бендюковой, ворам косвенно помог ремонт здания - картина держалась на веревках, а сигнализация отсутствовала. Администрацию учреждения поразила наглость, с которой было совершено преступление.

К счастью, и в том случае полотно вернулось в родной музей, вот только на возвращение картины правоохранителям понадобилось 10 лет.

Как сообщил "Севастополь БЕЗФОРМАТА", преступление совершили два гражданина, промышлявшие кражей произведений искусства на Украине и в Польше. Один из них отвлек смотрителя, а другой заменил этюд Поленова на ламинированную ксерокопию, сделанную с иллюстрации в художественном альбоме. Кража картины обнаружилась в тот же день: один из посетителей заметил подозрительно белый угол на картине и обратил на это внимание экскурсовода. Попались же воры в Кировоградской области Украины в связи с кражей картины Айвазовского из Одесского художественного музея.

После этого инцидента в музее Крошицкого возобновили круглосуточную охрану и поставили видеонаблюдение.

Крым Sobaka.ru