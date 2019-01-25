В Доме-музее Чехова в Ялте откроются новые выставки

Так, в 10:00 будет представлена выставка «Красота и правда человеческой жизни», которая расскажет об уникальном собрании прижизненных фотографий Антона Чехова, хранящихся в фондах ялтинского музея. Гости познакомятся со снимками из личного семейного архива, сделанные до переезда семьи Чеховых в Ялту в 1899 году, а также увидят фотографии крымского периода. Экспозиция сопровождается комментариями из воспоминаний современников Антона Чехова, навещавших его в Ялте. Выставка продлится до 10 февраля.

В этот же день в 16:00 в Доме-музее писателя состоится открытие выставки «Театральный глобус А.П. Чехова». Посетители смогут ознакомиться с чеховской театральной «картой мира», обширной географией чеховских постановок на отечественной и зарубежной сценах. Основа выставки – афиши, фотографии из фондов музея, журналы, программы и проспекты чеховских постановок. Кроме того, экспонируются личные вещи представителей чеховской семьи, связанные темой театра, в числе которых бинокль Марии Чеховой, веер Ольги Книппер-Чеховой. Выставка открыта для посещения до 10 апреля текущего года.