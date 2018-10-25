Феодосийский музей древностей приглашает на "Ночь искусств"

«Программа мероприятий представляет разнообразие творческих талантов человечества в разных ипостасях: современное художественное искусство, древнерусскую живопись иглой. Красной нитью будет проходить тема совпадающих с акцией праздников – Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери», – рассказали сотрудники музея.



В 12.00 в холле музея состоится презентация коллекции сувениров, подаренных Феодосии на День города от городов-побратимов и гостей из разных уголков мира.





Выполненные в разных техниках, памятные предметы отражают историю городов и веют национальным колоритом



В 12.30 в большом выставочном зале музея перед зрителями выступит Владимир Комогорцев с получасовой концертной программой «История России в гимнах», затем здесь же состоится открытие выставки работ московского фотографа Владимира Чистякова «Строгановское лицевое шитьё». Экспозиция представит уникальные макроснимки иконописных изображений, которые вышиты золотом и шелком искусными рукодельницами Древней Руси. Также в этот день с 14 до 17 часов любой посетитель может стать участником изо-перформанса и понаблюдать за работой художников изостудии «Кафа».



«Поддержать искусство в масштабах страны может каждый желающий. Для этого нужно прийти в Феодосийский музей древностей 4 ноября с 12 до 17 часов, сфотографироваться и выложить фотографии в социальные сети с хэштегами: #МузейДревностей #ФеоНочь2018 #искусствообъединяет #artnight #ночьискусств», – отметили в пресс-службе музея.