«Херсонес Таврический» приглашает на ночные экскурсии
-
Фото: пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический"
На обновленной территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 1 октября по 5 ноября впервые пройдут вечерние экскурсии «Свет Херсонеса». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Портовом районе в свете огней ночной подсветки пройдут экскурсии, программа которых включает в себя не только историю древнего города, но и просмотр мультимедийного шоу. Экскурсоводы музея расскажут о Башне Зенона, отреставрированной Куртине 19, городских воротах Херсонеса и Античном театре, гости смогут посетить нижний храм Свято-Владимирского собора.
Начало экскурсии в 19:00, состав группы — 10-20 человек, стоимость билета — 500 рублей.
Дополнительная информация по телефону: +7-978-110-26-21
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.