«Херсонес Таврический» приглашает на ночные экскурсии

На обновленной территории Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 1 октября по 5 ноября впервые пройдут вечерние экскурсии «Свет Херсонеса». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В Портовом районе в свете огней ночной подсветки пройдут экскурсии, программа которых включает в себя не только историю древнего города, но и просмотр мультимедийного шоу. Экскурсоводы музея расскажут о Башне Зенона, отреставрированной Куртине 19, городских воротах Херсонеса и Античном театре, гости смогут посетить нижний храм Свято-Владимирского собора.