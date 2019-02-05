На выходных в Крыму пройдут вкусные «Гастроли»
Организаторы первого развлекательно-гастрономического фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника. Мероприятие будет проходить с 8 по 10 февраля в Симферополе.
По замыслу создателей фестиваля, целью «Гастролей» является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма. Мероприятие предназначено для увлекательного и активного отдыха всей семьи. Гостей ожидает насыщенная программа:
- Кулинарные мастер-классы, от лучших шеф-поваров Крыма, которых представит «Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя»;
- Детская игротека от развлекательного центра «КидБург» с 11:00 до 17:00;
- Мастер-классы для детей с 11:00 до 18:00;
- Музыкальная программа от «Акустического Самурая», группы «Челси» и Funk-Pop от Валерии Яновой;
- Рестораны с черноморской кухней и новыми вкусами стритфуда;
- Маркеты с экзотическими фруктами и фермерскими продуктами;
- Дегустации от «Золотой Балки» и Валерия Захарьина;
- Конкурсы и подарки для всех.
Тайминг фестиваля «Гастроли»:
8 февраля
09:00 – открытие фестиваля
10:00 - музыкальная пауза DJ SET
11:00 - конкурсы и викторины для гостей
12:00 – музыкальная пауза DJ SET
13:00 – музыкальная пауза от группы «Челси»
14:00 – Мастер-класс «Чепалгаш по-крымски со сметанной эспумой» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Проскурин Дмитрий)
15:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День первый - Соревнования «Караимская долма».
15:30 – музыкальная пауза от группы «Челси»
16:30 – конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие первого дня фестиваля
9 февраля
09:00 – открытие фестиваля
10:00 - музыкальная пауза DJ SET
11:00 - Конкурсы и викторины для гостей
12:00 – Мастер-класс «Брускетты с Черноморскими деликатесами» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Бурнышев Юрий)
13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»
14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День Второй - Соревнование «Крымские посикунчики»
15:30 – музыкальная пауза «Акустический Самурай»
16:30 - Конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие второго дня фестиваля
10 февраля
09:00 – открытие фестиваля
10:00 - музыкальная пауза DJ SET
11:00 - конкурсы и викторины для гостей
12:00 – Мастер-класс «Синабон дома и вкус детства» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Сударьков Кирилл)
13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург»
14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День третий - Соревнование «Пельмешки Таврические»
15:30 – музыкальная пауза Funk-Pop от Валерии Яновой
16:30 - конкурсы и викторины для гостей
18:00 – закрытие фестиваля
Мероприятие будет проходить 8-10 февраля с 09:00-18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Объездная дорога, 20, «Коннект Центр». Вход свободный.
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