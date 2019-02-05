На выходных в Крыму пройдут вкусные «Гастроли»

Организаторы первого развлекательно-гастрономического фестиваля «Гастроли» представили полную программу праздника. Мероприятие будет проходить с 8 по 10 февраля в Симферополе.

По замыслу создателей фестиваля, целью «Гастролей» является популяризация крымской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма. Мероприятие предназначено для увлекательного и активного отдыха всей семьи. Гостей ожидает насыщенная программа: Кулинарные мастер-классы, от лучших шеф-поваров Крыма, которых представит «Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя»;

Детская игротека от развлекательного центра «КидБург» с 11:00 до 17:00;

Мастер-классы для детей с 11:00 до 18:00;

Музыкальная программа от «Акустического Самурая», группы «Челси» и Funk-Pop от Валерии Яновой;

Рестораны с черноморской кухней и новыми вкусами стритфуда;

Маркеты с экзотическими фруктами и фермерскими продуктами;

Дегустации от «Золотой Балки» и Валерия Захарьина;

Конкурсы и подарки для всех.

Тайминг фестиваля «Гастроли»: 8 февраля 09:00 – открытие фестиваля 10:00 - музыкальная пауза DJ SET 11:00 - конкурсы и викторины для гостей 12:00 – музыкальная пауза DJ SET 13:00 – музыкальная пауза от группы «Челси» 14:00 – Мастер-класс «Чепалгаш по-крымски со сметанной эспумой» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Проскурин Дмитрий) 15:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День первый - Соревнования «Караимская долма». 15:30 – музыкальная пауза от группы «Челси» 16:30 – конкурсы и викторины для гостей 18:00 – закрытие первого дня фестиваля

9 февраля 09:00 – открытие фестиваля 10:00 - музыкальная пауза DJ SET 11:00 - Конкурсы и викторины для гостей 12:00 – Мастер-класс «Брускетты с Черноморскими деликатесами» от шеф-повара Экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и г. Севастополя (Бурнышев Юрий) 13:00 – развлекательное представление от детского центра «КидБург» 14:00 – «Кулинарный абордаж для гурманов». День Второй - Соревнование «Крымские посикунчики» 15:30 – музыкальная пауза «Акустический Самурай» 16:30 - Конкурсы и викторины для гостей 18:00 – закрытие второго дня фестиваля