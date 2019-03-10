5 заведений Крыма, где можно заказать десерты для сыроедов

Любите сладкое, но не хотите считать калории? Предпочитаете сливочным тортам нежные и легкие десерты? Знаете, что такое raw, но не знаете, где это найти? Знакомим с пятью заведениями Крыма, где можно заказать десерты для сыроедов.

«Миндаль кафе» Рецепт идеального завтрака вегетарианца слишком прост - достаточно посетить «Миндаль кафе» на Одесской и заказать чашечку ароматного кофе и шоколадного панфорте или тыквенного пирога. Это уже вопрос личных предпочтений. Есть в меню и ПП-сырники для любителей правильного питания. Севастополь, ул. Одесская, д. 19

«Прасад» Здесь точно знают как угодить сыроешкам. Доброжелательный персонал, уютная атмосфера и большой холодильник со всевозможными сладостями. Возьмите чайник чая, десерт, книжку с большой полки и нажмите на паузу. На обратном пути стоит заглянуть к ним в магазин. Если вы нигде не можете найти продукты с заветным словом «глютен фри», в «Прасаде» возможно всё. Ялта, ул. Рузвельта, д. 12

«Кейк-бар» Raw-чизкейк или raw-шоколад? Когда вы увидите витрину в «Кейк-бар», лучше сразу брать и то, и другое. Raw-чизкейк — это трехслойный десерт, где первый слой — это финиково-миндальная подушка, второй — кешью-крем с какао, третий— арахисовый кешью-крем. А raw-шоколад — это просто отдельный вид любви. Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, д.3

«People like you» За вкусными вегатартами — сюда! Лимонный, карамельный, без яиц, глютена, сахара и молочных продуктов — всё, как вы любите. Восторженные отзывы и красивые фотографии в соцсетях гарантированы/ Кстати, совсем недавно они открыли еще одно кафе в ТЦ «Фонтан». Так что? если по первому адресу все пп-вкусняшки съедят, у вас будет второй шанс. Ялта, ул. Карла Маркса, 6Б