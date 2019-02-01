Крымчан приглашают написать историю любви в самом сердце Ялты

Ресторан локальной кухни «Гранд Терраса», расположенный в самом красивом отеле Крыма «Вилла Елена», приглашает жителей и гостей полуострова на праздничный вечер, посвящённый Дню всех влюблённых – 14 февраля.

Гостей мероприятия ожидает комплиментарный авторский коктейль, специальное меню афродизиаков, музыкальное сопровождение вечера, а также бонус: скидка -20% на карту бара.

Начало мероприятия в 19:00.

Столы бронируются заранее без депозита: +7-978-776-89-84.

Сделайте сюрприз любимым – проведите время в одном из лучших бутик-отелей России. Проявляйте свои чувства красиво!