Крымчан приглашают написать историю любви в самом сердце Ялты
Ресторан локальной кухни «Гранд Терраса», расположенный в самом красивом отеле Крыма «Вилла Елена», приглашает жителей и гостей полуострова на праздничный вечер, посвящённый Дню всех влюблённых – 14 февраля.
Гостей мероприятия ожидает комплиментарный авторский коктейль, специальное меню афродизиаков, музыкальное сопровождение вечера, а также бонус: скидка -20% на карту бара.
Начало мероприятия в 19:00.
Столы бронируются заранее без депозита: +7-978-776-89-84.
Сделайте сюрприз любимым – проведите время в одном из лучших бутик-отелей России. Проявляйте свои чувства красиво!
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