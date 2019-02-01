18+

Крымчан приглашают написать историю любви в самом сердце Ялты

Ресторан локальной кухни «Гранд Терраса», расположенный в самом красивом отеле Крыма «Вилла Елена», приглашает жителей и гостей полуострова на праздничный вечер, посвящённый Дню всех влюблённых – 14 февраля. 

Гостей мероприятия ожидает комплиментарный авторский коктейль, специальное меню афродизиаков, музыкальное сопровождение вечера, а также бонус: скидка -20% на карту бара. 

Начало мероприятия в 19:00.

Столы бронируются заранее без депозита:  +7-978-776-89-84. 

Сделайте сюрприз любимым – проведите время в одном из лучших бутик-отелей России. Проявляйте свои чувства красиво! 

 

Комментарии (0)
Автор: Yulia_Po
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты