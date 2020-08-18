Ульяна Ким рассказала в онлайн-эфире Tele2 о том, как преобразится Приморский парк Победы

Директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким встретилась в эфире онлайн-проекта от Tele2 «Дом по другим правилам» с Артемом Балаевым. Во время интервью героиня рассказала своему экс-коллеге по Aurora Fashion Week и фестивалю «О, да! Еда!» о лучших парках мира, тактическом урбанизме, можно ли сидеть на газонах, кормить белок и о том, каким не должен быть парк. Беседа уже выложена на сайте мобильного оператора.