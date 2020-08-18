Директор по развитию Приморского парка Победы Ульяна Ким встретилась в эфире онлайн-проекта от Tele2 «Дом по другим правилам» с Артемом Балаевым. Во время интервью героиня рассказала своему экс-коллеге по Aurora Fashion Week и фестивалю «О, да! Еда!» о лучших парках мира, тактическом урбанизме, можно ли сидеть на газонах, кормить белок и о том, каким не должен быть парк. Беседа уже выложена на сайте мобильного оператора.
Ульяна Ким рассказала в онлайн-эфире Tele2 о том, как преобразится Приморский парк Победы
Digital-пространство «Дом по другим правилам» от Tele2 было запущено во время периода самоизоляции. В новом сезоне ведущим онлайн-встреч, которые занимают центральное место проекта, стал Артемом Балаев, который берет интервью у рестораторов, бартендеров, журналистов и лидеров мнений – первым гостем стал сооснователь El Copitas Артема Перука. Серию бесед по четвергам объединит общая тема – городская жизнь и из чего она складывается: улица, прохожие и уличные артисты, парк, пробежки и занятия йогой под открытым небом, бывшие фабрики, ставшие общественными пространствами, набережные, дворы, кафе, бары и рестораны.
Каждый четверт в онлайне Артем Балаев будет встречаться с новым героем. Впереди – интервью с Алексеем Онацко, куратором пространства «Севкабель Порт», Евгением Решетовым, основателем архитектурного бюро Rhizome Group, и Семеном Александровским, лауреатом премии «Золотая маска».
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