Как выглядит новый парк в Кронштадте на 100 га, где появится океанариум, центр дайвинга, отели и рестораны

Что за парк?

В 2019 году в министерстве юстиции РФ был зарегистрирован проект «Остров Фортов». Его суть заключается в следующем: на территории в сто гектаров создают музейно-исторический парк с благоустроенной набережной (уже упомянутый вид на Финский залив прилагается!), огромной детской площадкой, мемориальной Аллеей героев российского флота. Но парк – это только часть огромной задумки. Главная же идея состоит в том, чтобы объединить три форта («Император Александр I», он же «Чумной», «Петр I» и «Кроншлот»), которые станут одним большим военно-морским музеем.

То есть, в Кронштадте просто создают новый музей?

Музейная составляющая – это только часть огромного кластера. В Кронштадте развернут детский технопарк, исследовательские лаборатории, центр дайвинга, океанариум (!), отели, рестораны, кафе и вдобавок – яхтенную марину. Турпоток хотят увеличить до пяти миллионов человек в год (для сравнения, сейчас он составляет 1,5 млн человек).