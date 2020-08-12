В Кронштадте в минувшие выходные официально открылся военно-исторический парк «Кронштадт. Остров Фортов»: на территории в 100 гектаров благоустроили набережную, оборудовали огромную детскую площадку, разбили Аллею героев российского флота. Как там планируют объединение трех фортов, строительство океанариума, технопарка, центра дайвинга, отелей, ресторанов и при чем тут Ксения Шойгу, дочь министра обороны — рассказывает Игорь Топорков.
Как выглядит новый парк в Кронштадте на 100 га, где появится океанариум, центр дайвинга, отели и рестораны
О чем речь?
Удивительно, но Кронштадт – это и гордость, и боль Петербурга. Гордость просто потому, что аналогов Кронштадту трудно найти в России. Остров с полноценным городом, окружённый со всех сторон водой, связанный с «большим» Петербургом только дамбой, привлекающий туристов фантастическими видами на Финский залив и парадом военных кораблей в день ВМФ. Боль – потому что потенциал Кронштадта как большого общественного пространства, в котором доминирует вода, или даже туристического пространства, совсем не реализована. Сам город, конечно, находится совершенно не в той степени запущенности, в какой он был в 1990-е, но его общее состояние, как и состояние сферы услуг, конечно, максимально далеко от штампованной дефиниции «туристический магнит» из путеводителей.
Что за парк?
В 2019 году в министерстве юстиции РФ был зарегистрирован проект «Остров Фортов». Его суть заключается в следующем: на территории в сто гектаров создают музейно-исторический парк с благоустроенной набережной (уже упомянутый вид на Финский залив прилагается!), огромной детской площадкой, мемориальной Аллеей героев российского флота. Но парк – это только часть огромной задумки. Главная же идея состоит в том, чтобы объединить три форта («Император Александр I», он же «Чумной», «Петр I» и «Кроншлот»), которые станут одним большим военно-морским музеем.
То есть, в Кронштадте просто создают новый музей?
Музейная составляющая – это только часть огромного кластера. В Кронштадте развернут детский технопарк, исследовательские лаборатории, центр дайвинга, океанариум (!), отели, рестораны, кафе и вдобавок – яхтенную марину. Турпоток хотят увеличить до пяти миллионов человек в год (для сравнения, сейчас он составляет 1,5 млн человек).
Это первый подобный проект в России?
В России – да. В мире подобные кластеры уже существуют и создатели «Острова Фортов» не скрывают, чьим примером они вдохновлялись: мемориал линкора «Аризона» (Перл-Харбор, США), музей мира в Окинаве (Япония), лондонский и стокгольмский музеи «Катти Сарк» и «Виса».
А что будет на фортах?
«Петр I» примет исторические реконструкции, на этом форте воссоздалут облик старого города XVIII века с трактирами, ярмарками и сувенирными лавками. На «Александре I» - появится возможность проводить иммерсивные исторические спектакли, а первый форт Кронштадта «Кроншлот» будет площадкой для торжеств по канону эпохи Петра I.
Как добираться на форты?
Доставлять гостей до музеев будет фуникулёр (!), кроме того, на них собираются построить яхтенные марины.
Кто работает над проектом?
Организаторы проекта – министерство обороны РФ и правительство Петербурга, куратор – Ксения Шойгу, советник председателя правления «Газпромбанка» и дочь министра обороны Сергея Шойгу.
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Ксения Шойгу и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов
Что готово уже сейчас?
Аллею героев российского флота – променад с мемориалами знаменитых флотоводцев – открыли еще в день военно-морского флота. Помимо куратора Ксении Шойгу, на открытии был первый замминистра обороны Руслан Цаликов, администрация Кронштадтского района и актер Константин Хабенский. А с шестого августа заработал сам парк, куда теперь могут попасть абсолютно все желающие. Весь проект «Остров Фортов» собираются завершить к 2025 году.
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