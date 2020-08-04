Аудиогид записан в рамках фестиваля «Маяковский-фест». В 2020 году мероприятие проходил онлайн — Библиотека имени Маяковского транслирует хронику жизни поэта в Петрограде 1918 года. Аудиогид проведет по вокзалу станции Левашово, даче Маяковского, доме служителей, доме-замку и церкви. «Сейчас идет дождь, но впереди выходные, и, надеемся, город увидит солнце. Левашово в получасе езды на электричке от города. Вдруг решитесь», — говорят в Маяковке.