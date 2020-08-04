Краевед, участник ячейки «Гэнгъ» и глава Центра Петербурговедения Алексей Шишкин записал аудиогид по достопримечательностям Левашово. Там лето 1918 года провел поэт Владимир Маяковский.
Краевед Алексей Шишкин записал аудиогид по достопримечательностям Левашово. Там провел лето 1918 года Маяковский
Аудиогид записан в рамках фестиваля «Маяковский-фест». В 2020 году мероприятие проходил онлайн — Библиотека имени Маяковского транслирует хронику жизни поэта в Петрограде 1918 года. Аудиогид проведет по вокзалу станции Левашово, даче Маяковского, доме служителей, доме-замку и церкви. «Сейчас идет дождь, но впереди выходные, и, надеемся, город увидит солнце. Левашово в получасе езды на электричке от города. Вдруг решитесь», — говорят в Маяковке.
Ко Дню рождения Маяковского также были оцифрованы оцифрованы архивные документы. Можно ознакомиться с альбомом графических работ поэта 1932 года со вступительной статьей Осипа Брика. В нем представлены портреты соратников и друзей Маяковского, агитплакаты и рекламные плакаты. Также библиотека предоставила сборник «Грозный смех» — стихи и репродукции агитационных плакатов периода работы в Окнах сатиры РОСТА и 12 выпусков журнала «Новый ЛЕФ».
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