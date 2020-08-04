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Краевед Алексей Шишкин записал аудиогид по достопримечательностям Левашово. Там провел лето 1918 года Маяковский

Краевед, участник ячейки «Гэнгъ» и глава Центра Петербурговедения Алексей Шишкин записал аудиогид по достопримечательностям Левашово. Там лето 1918 года провел поэт Владимир Маяковский.

Аудиогид записан в рамках фестиваля «Маяковский-фест». В 2020 году мероприятие проходил онлайн — Библиотека имени Маяковского транслирует хронику жизни поэта в Петрограде 1918 года. Аудиогид проведет по вокзалу станции Левашово, даче Маяковского, доме служителей, доме-замку и церкви. «Сейчас идет дождь, но впереди выходные, и, надеемся, город увидит солнце. Левашово в получасе езды на электричке от города. Вдруг решитесь», — говорят в Маяковке.

Ко Дню рождения Маяковского также были оцифрованы оцифрованы архивные документы. Можно ознакомиться с альбомом графических работ поэта 1932 года со вступительной статьей Осипа Брика. В нем представлены портреты соратников и друзей Маяковского, агитплакаты и рекламные плакаты. Также библиотека предоставила сборник «Грозный смех» — стихи и репродукции агитационных плакатов периода работы в Окнах сатиры РОСТА и 12 выпусков журнала «Новый ЛЕФ».

Дарья Гладких,
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