Архитектор и участник команды Галерной гавани проекта waterfront Екатерина Кузнечикова создала проект по улучшению площади Восстания и прилегающих улиц. Как она отметила, «от несоответствия потребностей современного человека и нынешнего состояния города возникают такие проблемы как аварии, искаженные соотношения размеров дорог и тротуаров; конфликты, которые рождены слишком высокими претензиями автомобилей на территориальные ресурсы города».
Посмотрите, как можно преобразовать площадь Восстания, Гончарную, Полтавскую и Миргородскую улицы
Автор проекта на примере площади Восстания, Гончарной улицы, Полтавской улицы, Полтавского проезда и частично Миргородской улицы показала, как может выглядеть Петербург.
По мнению Екатерины, на площади Восстания существуют следующие проблемы: большой процент пространства отдан под проезжую часть, обелиск не сомасштабен человеку, а также территория не используется и представляет стихийную парковку. «Такие большие и серьезные городские пространства нужно изменять постепенно. Лучше всего это делать с помощью временных решений и поэтапно (тактический урбанизм)», — подчеркивает она.
Проблемы Гончарной улицы заключаются в том, что большая часть пространства отдана под проезжую часть, улица частично заставлена автомобилями в несколько рядов, а также в непривлекательности — пространство выглядит неухоженно, грязно. Тротуары здесь узкие, с выступающими элементами, а также в сезон дождей капли падают на головы прохожих. Кроме того, людям неудобно расходиться и передвигаться вдвоем.
Также школа на Гончарной улице упирается фасадом в забор и дорогу. «Вряд ли дети ходят по таким местам с радостными лицами», — отмечает она.
На Полтавской улице следует обратить внимание на узкие тротуары и препятствия, ошибки в проектировании, поощряющие нарушение правил и создание некомфортных условий для пешеходов, и на проблемы с парковкой.
«Площадь перед Собором Феодоровской иконы Божией Матери получилось организовать, немного сузив слишком широкие автомобильные полосы. Удивительно, сколько появилось места!», — пишет автор. Для этого она немного разнообразила «мощение и организовала места для сидения». По мнению Екатерины, собор пользуется большой популярностью, поэтому площадь будет действительно востребована.
Для преобразования уличной инфраструктуры центра Петербурга автор предложила такие методы, как обеспечение безопасности и удобства всех участников городского движения, в том числе пеших, на безмоторных видах транспорта, с ограниченными возможностями; структурирование пространства с учетом присутствия там человека – гуманизация пространства; стимулирование «легкой» мобильности – пешеходных и велосипедных перемещений; увеличение количества озеленения в Петербурге и многое другое.
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