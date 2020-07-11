Посмотрите, как можно преобразовать площадь Восстания, Гончарную, Полтавскую и Миргородскую улицы

Проблемы Гончарной улицы заключаются в том, что большая часть пространства отдана под проезжую часть, улица частично заставлена автомобилями в несколько рядов, а также в непривлекательности — пространство выглядит неухоженно, грязно. Тротуары здесь узкие, с выступающими элементами, а также в сезон дождей капли падают на головы прохожих. Кроме того, людям неудобно расходиться и передвигаться вдвоем.