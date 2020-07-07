Как могут выглядеть «Никольские ряды: остров-сад, термы и бассейн

Создатели концепции-победителя поставили во главу угла тот факт, что Коломна — один из самых «водных» районов Петербурга и предложили создать во дворе Никольских рядов комплекс терм, два бассейна и небольшой сад-остров для публичных мероприятий.

Во внутренней галерее архитекторы предложили разместить чайную и библиотеку, во внешних — магазины локальных брендов, независимые бары и небольшой рыбный рынок. Также концепция не исключает открытия премиальных заведений.