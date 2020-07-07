Компания Miles&Yards (отвечает за «Севкабель Порт») и журнал «Проект Балтия» организовали конкурс для молодых архитекторов «Никольский ряды-2025». Им предложили разработать концепцию развития бывшего рынка. Конкурс прошел в формате форсайта: специалисты могли дать волю фантазии, не ограничивая себя практическими рамками. Победителем стал проект «Водная Коломна», разработанный молодыми архитекторами под руководством бюро Katarsis Architects.
Как могут выглядеть «Никольские ряды: остров-сад, термы и бассейн
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Проект «Водная Коломна»
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Никольский форум
Создатели концепции-победителя поставили во главу угла тот факт, что Коломна — один из самых «водных» районов Петербурга и предложили создать во дворе Никольских рядов комплекс терм, два бассейна и небольшой сад-остров для публичных мероприятий.
Во внутренней галерее архитекторы предложили разместить чайную и библиотеку, во внешних — магазины локальных брендов, независимые бары и небольшой рыбный рынок. Также концепция не исключает открытия премиальных заведений.
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Никольские ряды: скрытое на виду
Также в тройку победителей вошли проекты «Никольский форум» ( его создала команда под руководством бюро «Архатака») и «Никольские ряды: скрытое на виду» (команда под руководством института «Урбаника»). Первый предполагает создание на базе Рядов выставочного комплекса, второй — огороженного от внешнего мира общественного пространства, в котором можно проводить спектакли, выставки и ярмарки.
В жюри форсайта вошли историк Лев Лурье, архитектор Евгений Герасимов, заместитель главы комитета по благоустройству Лариса Канунникова. Ранее «Собака.ru» писала о том, что «Никольские ряды» превратят в общественное пространство со сценой и летней террасой.
Фото: организаторы конкурса
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