По мнению футуролога, такие города, как Петербург, Москва и Шанхай через несколько десятилетий станут объединением небольших поселков. «Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами. Они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью. Например, вокруг университетов возникают поселения единомышленников — людей, которым интересны наука и образование», — рассказал в интервью РБК Нордстрем.

Как считает Нордстрем, уже сейчас многие мегаполисы «при всех своих урбанистических пейзажах» не являются прежними городами — они начинают расслаиваться на отдельные районы, внутри которых формируются локальные сообщества. Прообразами городов будущего футуролог считает Кремниевую долину и израильский Реховот. «Реховот — это своего рода университетский поселок внутри большого города. Такие поселки начнут возникать и в других крупных городах. Скажем, Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков», — полагает эксперт.

Ушедший 2019-й стал годом укрепления горизонтальных связей и гражданского общества в Петербурге: именно тогда в городе расцвели локальные интернет-сообщества. Люди стали «выходить из квартир», общаться с соседями и делать районы, в которых они живут, или весь город, лучше. Естественно, это сообщества не могли не среагировать на все, что окружает бушующий коронавирус: карантин, отмены мероприятий и закрытие заведений. Администраторы сообществ рассказали «Собака.ru», как паблики адаптируются к новой реальности.