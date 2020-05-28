Урбаниста Илью Варламова мы привыкли видеть в роли критика Петербурга, однако в честь дня города «Собака.ru» попросила его рассказать обо всем самом любимом в городе, его важных плюсах, индивидуальных деталях, а также точках для роста. А также показали ему фотографии общественных пространств, которые нравятся нам самим, а он прокомментировал.
Илья Варламов — о любви к Петербургу, его плюсах и том, как сделать его еще лучше
О любви к Петербургу
Петербург — это, безусловно, лучший город России. Никогда я с таким удовольствием не гулял по Москве, как по Петербургу. Он, безусловно, уникален, я всегда с большим наслаждением в этот город приезжаю.
Мне нравится, что Петербург проще, более творческий, открытый, доступный. Жизнь в нем дешевле и ритм не такой бешеный, он более понимающий, чем столица. Там лучше кафе, рестораны, тусовки. Чего стоит одна дискуссия вокруг закрашенного недо-стрит-арта с Бродским? В Москве такое может быть, но не так легко и не так искренне, как в Петербурге.
Есть глобальный плюс Петербурга — в отличие от других городов вам удалось сохранить непрерывную историческую ткань. В Москве из-за столичности и наличия денег все давно снесли. У вас тоже были проблемы со сносами, но центр до сих пор не такой вылизанный, хранит в себе подлинные детали вплоть до табличек и старых дверей. Петербург в этом очень богат и этим интересен.
О новых общественных пространствах города
В плане общественных пространств ничего хорошего нет, Петербуг в этом проигрывает Москве, Казани, возможно, даже Екатеринбургу и застрял в 1990-х — начале 2000-х. Это странно: у вас и туристов много, и город прекрасно подходит для прогулок. При этом в центре узенькие тротуары, по которым невозможно ходить, везде заборы, куча машин. Кроме Новой Голландии, наверное, вообще ничего нет.
Набережная Карповки
Когда мы говорим про общественное пространство, есть очень простой критерий: хочется вам там находиться или нет, выдержит ли оно конкуренцию с кафе. Есть ли там чем заняться людям разных возрастов? То, что я вижу на фото, выглядит интересно — модное оборудование для детей, хорошая плиточка. Если это делалось вместе с жителями, это здорово. А дальше нужно смотреть, как пространство будет использоваться, появятся ли проблемы с эксплуатацией, действительно ли там есть все необходимое людям, полюбят ли они его. На это нужно время. Когда в следующий раз буду в Петербурге, обязательно зайду и посмотрю.
Севкабель Порт
На них я немного обижен, потому что они не дали мне провести лекцию. Поэтому не хочу их хвалить. В целом это приятное место даже не за счет общественного пространства, а из-за общей атмосферы, большого количества барчиков, ресторанов, классных позитивных людей. По энергетике получилось хорошее место.
Большая Морская
Это то место, на котором раньше была парковка, и мы с «Городскими проектами» много требовали, чтобы ее закрыли для машин. В таких улицах главное — чтобы их закрыли. То, что там нет парковки и есть пешеходная зона — уже очень хорошо. Надеюсь, таких пешеходных улиц в Петербурге будет появляться больше.
Сквер у библиотеки друзей
Тоже модненькое место. В чем проблема таких общественных пространств — непонятно, в каком городе они сделаны. Это может быть как любой российский, так и любой европейский город. Только деревья выдают климатическую зону. Происходит глобализация — так сейчас делают везде. Из-за этого теряется идентичность. Архитектор, когда приходит на место и начинает делать общественное пространство, берет круглую лавочку, перголу, делает рисунок дорожек — и все готово. При грамотной работе с местом важно сохранять идентичность. Раньше архитектура была локальной, по материалам, наличникам, росписям мы могли понять, в каком регионе находимся. В XX веке локальная идентичность была утрачена, но по крайней мере мы могли по каким-то критериям вроде наших любимых пятиэтажек узнать страну. А сейчас все одинаковое, отстраненное от города.
Типично петербургские места
Для меня это дворы-колодцы: да, сейчас это не самые приятные места, но типично петербургские, в таком масштабе их больше нет нигде. Сейчас в них транзитная зона, через которую нужно как можно быстрее пробежать. Может быть, есть единичные случаи, когда их как-то обустраивают, но я такого не знаю. При этом у проходных дворов-колодцев есть огромный потенциал. Например, Одессу мы знаем по ее дворам. Петербургские дворы сейчас как трудный подросток — неприветливые, агрессивные, опасные, но если их потенциал раскрыть, это может стать фишкой. Задача для ваших архитекторов — подумать, что с ними делать.
Петербург — это, конечно, красивые набережные. Но вдоль всех набережных широченные трассы, парковки. Ты идешь по узенькому тротуару, вымощенному разваливающимися гранитными плитами, мимо проносятся машины. Ужас и кошмар, хотя набережные, казалось бы, это самое ценное, что у вас есть. Их нужно реконструировать — работы здесь очень много.
О минусах
Мне кажется огромной проблемой, что не развивается велодвижение, хотя город для велосипеда идеально подходит своим ровным рельефом. Но инфраструктуры нет. Большая проблема с тротуарами — невозможно пройти, зато везде стоят заборы. Все, что касается парковок, никуда не годится. А все новые районы Петербурга и Ленобласти — это ужас и кошмар. Надо между Петербургом и Мурино, Кудрово и Парнасом построить стену. Большая проблема с Невским проспектом. На нем собрались снижать скорость до 40 км/ч, но это не спасет ситуацию. На Невском, как и на других очень широких проспектах, люди гоняют. Это очень опасные дороги. Те ДТП, которые периодически происходят, случаются, только потому что люди едут не 60 км/ч, а 120, а то и все 200. Нет никаких физических способов успокоения трафика. Я надеюсь, что на Невский вернут брусчатку — это будет совершенно другая улица. Там нужны островки безопасности на каждом переходе. Тогда проспект станет безопаснее и приятнее. А на выходных его нужно перекрывать и делать пешеходным, как происходит с Крещатиком в Киеве.
Про запрос горожан на изменения
Запрос на обновление есть у всех, это общемировой тренд: везде идет реконструкция улиц, создание общественных пространств. Это переосмысление ценностей: например, в моей юности было важно иметь автомобиль, а сегодня как доказательство успеха он не воспринимается. Когда в России только появились самокаты для взрослых, ехать на них было позором, ни один адекватный человек на самокат даже близко не вставал. А сегодня это популярно, это новая мобильность. Люди по-другому смотрят на город, стали менее зашоренными. Это позволяет город менять. В этом плане Петербург не уникален, в нем просто очень много работы, потому что он застрял в прошлом.
Петербург будущего — какой он?
Самое главное — чтобы город был справедливым. Он должен быть удобным для условной бабушки — и тогда он будет удобен для всех. Это значит, что должна быть безбарьерная среда, хороший общественный транспорт, нормальные общественные пространства, где можно отдохнуть. У нас «бабушка» — это недостаточно убедительно, поэтому можно говорить «сделайте город удобным для ветеранов» — их у нас все уважают, особенно в Петербурге. Чиновники говорят громкие речи про ветеранов, но сами ветераны ущемлены, не могут пользоваться городом, у них нет возможности погулять по Петербургу. Зимой они идут по льду и сугробам среди припаркованным машин.
Как петербуржцам сделать город удобным?
Обычным петербуржцам нужно начать заниматься политикой, а не игнорировать ее. Изменений без политики не получается. Мы с «Городскими проектами» помогали разделяющим наши ценности петербуржцам выиграть на последних муниципальных выборах. Вчера, когда ходил по Петербургу, я общался с несколькими новыми мундепами — и они активно работают, переживают, хотят добра своему городу.
Я хочу пожелать петербуржцам быть более требовательными к городу. Иногда они очень остро реагируют на любые замечания, им кажется, что любовь к городу — значит не подпускать никакую критику и «пусть он в своей Москве учит жить». Но на самом деле город не нужно баловать. Это как родители, которые бесконечно балуют ребенка — человек из него потом получается не очень хороший. К городу нужно быть требовательным, и тогда он будет замечательным. В небезразличии будет проявляться настоящая любовь.
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