Илья Варламов — о любви к Петербургу, его плюсах и том, как сделать его еще лучше

Типично петербургские места

Для меня это дворы-колодцы: да, сейчас это не самые приятные места, но типично петербургские, в таком масштабе их больше нет нигде. Сейчас в них транзитная зона, через которую нужно как можно быстрее пробежать. Может быть, есть единичные случаи, когда их как-то обустраивают, но я такого не знаю. При этом у проходных дворов-колодцев есть огромный потенциал. Например, Одессу мы знаем по ее дворам. Петербургские дворы сейчас как трудный подросток — неприветливые, агрессивные, опасные, но если их потенциал раскрыть, это может стать фишкой. Задача для ваших архитекторов — подумать, что с ними делать.

Петербург — это, конечно, красивые набережные. Но вдоль всех набережных широченные трассы, парковки. Ты идешь по узенькому тротуару, вымощенному разваливающимися гранитными плитами, мимо проносятся машины. Ужас и кошмар, хотя набережные, казалось бы, это самое ценное, что у вас есть. Их нужно реконструировать — работы здесь очень много.

О минусах

Мне кажется огромной проблемой, что не развивается велодвижение, хотя город для велосипеда идеально подходит своим ровным рельефом. Но инфраструктуры нет. Большая проблема с тротуарами — невозможно пройти, зато везде стоят заборы. Все, что касается парковок, никуда не годится. А все новые районы Петербурга и Ленобласти — это ужас и кошмар. Надо между Петербургом и Мурино, Кудрово и Парнасом построить стену. Большая проблема с Невским проспектом. На нем собрались снижать скорость до 40 км/ч, но это не спасет ситуацию. На Невском, как и на других очень широких проспектах, люди гоняют. Это очень опасные дороги. Те ДТП, которые периодически происходят, случаются, только потому что люди едут не 60 км/ч, а 120, а то и все 200. Нет никаких физических способов успокоения трафика. Я надеюсь, что на Невский вернут брусчатку — это будет совершенно другая улица. Там нужны островки безопасности на каждом переходе. Тогда проспект станет безопаснее и приятнее. А на выходных его нужно перекрывать и делать пешеходным, как происходит с Крещатиком в Киеве.

Про запрос горожан на изменения

Запрос на обновление есть у всех, это общемировой тренд: везде идет реконструкция улиц, создание общественных пространств. Это переосмысление ценностей: например, в моей юности было важно иметь автомобиль, а сегодня как доказательство успеха он не воспринимается. Когда в России только появились самокаты для взрослых, ехать на них было позором, ни один адекватный человек на самокат даже близко не вставал. А сегодня это популярно, это новая мобильность. Люди по-другому смотрят на город, стали менее зашоренными. Это позволяет город менять. В этом плане Петербург не уникален, в нем просто очень много работы, потому что он застрял в прошлом.