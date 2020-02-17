Вручение премии «Собака.ru» «Петербург будущего 2020» пройдет в отеле «Астория»

Январский номер редакция «Собака.ru» посвятила Петербургу будущего — и тем, кто меняет город к лучшему. Мы провели открытую конференцию в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» и вместе со спикерами (от участников краеведческой ячейки «Гэнгъ» и создательницы инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маши Грековой до председателя КГИОП Сергея Макарова и художника-каллиграфа Покраса Лампаса) выяснили, как сделать Петербург чистым, современным, сплоченным и доступным для всех (смотрите наш фотоотчет о том, как это было!). Выходим на финишную прямую: церемония вручения премии «Петербург будущего 2020» пройдет уже сегодня в отеле «Астория» в 19:00.