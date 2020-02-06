Как будет выглядеть парк «Тучков буян» и кто разработает проект? Все, что известно о судьбе зеленой зоны в центре города

Что появится?

Деревья, кусты и некошенные натуральные газоны («в первую очередь местная флора»). Элементы дизайна и инфраструктуры, дающие прямой доступ к воде (например, ступени, площадки у воды). Точки общепита по периметру, передвижные киоски и тележки с напитками. Территория для выступлений с амфитеатром, детские площадки, места для временных выставок, лекций и небольших фестивалей. Раздельный сбор мусора, оранжерея, зеленый буфер вдоль проспекта Добролюбова, защищающий от шума дороги.

Яму, образованную фундаментальной плитой (углубляется на 6 метров), рекомендуется не засыпать полностью, а использовать для защиты от ветра.

Участники также могут предложить варианты функционального использования объекта культурного наследия Пеньковых складов (сейчас здание не используется).

Создатели технического задания выделили пять главных целей проектов

1. Гармонично вписать парк в контекст исторического центра Санкт-Петербурга. Высота зданий и сооружений не должна превышать 25 м.

2. Переосмыслить бетонные основания нереализованных проектов. Сейчас 60% площади участка занято бетонными фундаментами зданий Судебного квартала. Участникам конкурса предлагают «придумать, как с архитектурной точки зрения переосмыслить эти конструкции и рационально использовать их для размещения функциональных зон, парковых сервисов и формирования ландшафтных решений».

3. Создать с нуля устойчивую экосистему парка. Растений здесь не было с XIX века, более того, территория загрязнена химикатами (здесь располагался институт прикладной химии) – создание нового почвенного слоя тоже нужно будет заложить в проект.

4. Связать парк с зелеными зонами центра города. Здесь подразумевается создание «удобных велопешеходных связей парка с окружающими зелеными зонами: Петровским парком, Князь-Владимирским и Успенским скверами с западной стороны и с Александровским парком и зеленой зоной вокруг Петропавловской крепости с востока», а также пешеходные маршруты через реку.

5. Найти компромисс между интересами разных посетителей. В ТЗ подчеркивается, что посетителей в парке будет много, не у всех из них будут схожие ценности и запросы. Чтобы минимизировать конфликты, нужно работать «над пространственным зонированием и социокультурным программированием парка».