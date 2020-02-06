В самом центре города, в пяти минутах от Петропавловской крепости появится парк «Тучков буян» – над его проектами начали работать восемь архитектурных бюро из России, Европы и Японии. «Собака.ru» рассказывает, что появится на месте бывшего судебного квартала и чем известны бюро, прошедшие в финальный этап конкурса.
Как будет выглядеть парк «Тучков буян» и кто разработает проект? Все, что известно о судьбе зеленой зоны в центре города
Каким будет парк?
Смольный обнародовал техническое задание для разработки концепции парка «Тучков буян» — именно на этот документ должны ориентироваться финалисты конкурса при разработке проекта. В нем больше 200 страниц, скачать его может любой желающий. «Собака.ru» выбрала из него все самое главное.
Участникам конкурса необходимо продумать преобразование не только зоны парка и набережной, но и площадь академика Лихачева и прилегающие улицы: проспект Добролюбова, улицу Сперанского и часть Большого проспекта П. С. Конкурс не касается территории подземной парковки на 540 мест и Дворца танца Бориса Эйфмана.
Создатели концепции рассчитывают на то, что средняя посещаемость парка будет 7,8 млн человек в год, из которых 70% – петербуржцы. Каждый из них в среднем будет проводить в парке 1,5 часа. Территория разработки концепции – 16,6 га, протяженность набережной – 1 км.
70% территории должно быть отдано для зеленых насаждений, 6% – для зданий и сооружений (в том числе многофункциональный павильон, оранжерею, кафе и туалеты).
В парке будет много зелени, мало построек, камерные пространства для уединения и общественные места, главная ценность – «ландшафт, а не сервисы». Приоритет – скорее спокойному времяпрепровождению, чем спорту, скорее петербуржцам, чем туристам, скорее пешеходам, чем велосипедистам («передвижение по парку на велосипедах не предполагается»). Парк должен выглядеть традиционно снаружи, но быть инновационным внутри. В документе подчеркивается, что здесь будет найдено место для современной культуры, а также учтена демократичность для разных групп.
Что появится?
Деревья, кусты и некошенные натуральные газоны («в первую очередь местная флора»). Элементы дизайна и инфраструктуры, дающие прямой доступ к воде (например, ступени, площадки у воды). Точки общепита по периметру, передвижные киоски и тележки с напитками. Территория для выступлений с амфитеатром, детские площадки, места для временных выставок, лекций и небольших фестивалей. Раздельный сбор мусора, оранжерея, зеленый буфер вдоль проспекта Добролюбова, защищающий от шума дороги.
Яму, образованную фундаментальной плитой (углубляется на 6 метров), рекомендуется не засыпать полностью, а использовать для защиты от ветра.
Участники также могут предложить варианты функционального использования объекта культурного наследия Пеньковых складов (сейчас здание не используется).
Создатели технического задания выделили пять главных целей проектов
1. Гармонично вписать парк в контекст исторического центра Санкт-Петербурга. Высота зданий и сооружений не должна превышать 25 м.
2. Переосмыслить бетонные основания нереализованных проектов. Сейчас 60% площади участка занято бетонными фундаментами зданий Судебного квартала. Участникам конкурса предлагают «придумать, как с архитектурной точки зрения переосмыслить эти конструкции и рационально использовать их для размещения функциональных зон, парковых сервисов и формирования ландшафтных решений».
3. Создать с нуля устойчивую экосистему парка. Растений здесь не было с XIX века, более того, территория загрязнена химикатами (здесь располагался институт прикладной химии) – создание нового почвенного слоя тоже нужно будет заложить в проект.
4. Связать парк с зелеными зонами центра города. Здесь подразумевается создание «удобных велопешеходных связей парка с окружающими зелеными зонами: Петровским парком, Князь-Владимирским и Успенским скверами с западной стороны и с Александровским парком и зеленой зоной вокруг Петропавловской крепости с востока», а также пешеходные маршруты через реку.
5. Найти компромисс между интересами разных посетителей. В ТЗ подчеркивается, что посетителей в парке будет много, не у всех из них будут схожие ценности и запросы. Чтобы минимизировать конфликты, нужно работать «над пространственным зонированием и социокультурным программированием парка».
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Проект театра Бориса Эйфмана
Сколько денег на это потратят и когда (теоретически) будет реализован проект?
Общая прогнозируемая стоимость реализации парка не должна превысить 6 млрд рублей. Эта сумма включает стоимость строительных работ, за исключением стоимости самого проекта.
Бюро рекомендуется рассмотреть возможность поэтапной реализации, чтобы парк открывался для посетителей по частям. «Это позволит быстрее подключить территорию к жизни города и избежать единоразового массового наплыва посетителей, способного нанести вред ландшафту. В качестве первой очереди необходимо рассматривать территории, прилегающие к Дворцу танца Бориса Эйфмана, так как его открытие запланировано на 2021–2022 годы».
Конкурс заканчивается 8 мая, а 3-6 июня будут объявлены результаты.
Кто будет работать над проектом?
за два месяца на участие в конкурсе было подано 229 заявок из 50 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Океании, Северной и Южной Америк. В число финалистов вошли всего восемь компаний: Agence Ter (Франция), АБ «Студия 44» (Россия), Bjarke Ingels Group (Дания), Michel Desvigne (Франция) Paysagiste, Kengo Kuma and Associates (Япония), VOGT wins with Herzog & de Meuron (Швейцария), «ХВОЯ» (Россия) и PRAXYS Landscape & Urban Design (Франция).
Размер вознаграждения для каждого из восьми конкурсантов составит $60 тыс., финалисты дополнительно получат $20 тыс. — за третье место, $30 тыс. — за второе, $50 тыс. — за первое.
Рассказываем о самых интересных проектах участников.
«Студия 44»
Студия Никиты Явейна – одна из крупнейших частных проектных фирм Петербурга и страны, основанная в 1991 году, обладатель нескольких международных наград. Среди важных работ: музейный комплекс Эрмитажа в восточном крыле Главного штаба, академия танца и театр Бориса Эйфмана, замороженный проект музея блокады, получивший главный приз в номинации «Культура» на архитектурном Нобеле – Всемирном фестивале архитектуры в Амстердаме.
Для создания проекта «Тучкова буяна» студия будет сотрудничать с West 8, голландской компанией по градостроительству и ландшафтной архитектуре, авторами Новой Голландии.
«Хвоя»
Второй петербургский участник конкурса – архитектурное бюро «Хвоя», созданное тремя молодыми архитекторами в 2009 году. Это бюро продумало нынешний вид Большой Морской улицы (работы велись в 2017 году), «Севкабель Порта», проект реновации Центрального яхт-клуба на Петровской косе.
Herzog & de Meuron
Швейцарское архитектурное бюро, открытое в 1978 году, одно из известнейших в мире. За проект галереи Тейт Модерн в Лондоне (2000) получило Притцкеровскую премию, работало над проектами пекинского стадиона-«гнездо» и гамбургской филармонии.
Разрабатывать претендент будет совместно с компанией JV Vogt.
Bjarke Ingels Group (BIG)
Группа архитекторов из Дании, еще один сильный участник конкурса (к тому же, не участвовавший ранее в конкурсах в Петербурге). Бюро основано Бьярке Ингельсом, учеником Рэма Коолхаса. Спроектировали треугольное здание VIA 57 West в Нью-Йорке, мусороперерабатывающий завод Amager Bakke в Копенгагене, жилой комплекс 8 HOUSE, по которому можно кататься на велосипеде.
Agence Ter
Архитектурное бюро из Франции разработало проекты Маленькой Голландии на берегу Луары в Нанте, мемориала и музея Pulse в Орландо, площади паромов в Шанхае, общественного парк Pershing Square в центре Лос-Анджелеса.
Michel Desvigne Paysagiste
Специалисты по ландшафтной архитектуре из Франции уже работали в России: над проектами озеленения территорий Сколково, Пушкинского музея, московского Садового кольца и ГЭС-2 на Болотной набережной.
Kengo Kuma and Associates
По проектам японского бюро были построены туристический центр на Асакусе в Токио и музей народного искусства Китайской академии художеств в Ханчжоу.
Praxys paysage & territoire
Молодая французская компания разработает концепцию вместе с петербургским KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK. В основном их работы известны во Франции, но у них есть несколько проектов в других странах Европы и даже в Алжире.
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