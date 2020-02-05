В общедоступной бесплатной коллекции оцифрованных библиотекой имени Маяковского документов нашелся альбом «Ленинград – образцовый социалистический город» 1932 года. В нем собрано 19 проектов новостроек и трансформаций исторических зданий. Специально для «Собака.ru» краевед и создательница блога о Петербурге @mettachtile Ксения Сидорина выбрала несколько самых интересных и рассказала, что осуществилось, а что осталось лишь фантазией (и, пожалуй, хорошо, что так!)
Снос Гостиного двора и стеклянная башня на Каменноостровском: интересные (и странные) проекты преобразования Ленинграда
Перепланировка Гостиного двора
Самый одиозный лист альбома посвящен Гостиному двору на Невском проспекте – в 1932 году он назывался проспектом 25-го Октября. По замыслу архитекторов Александра Гегелло и Давида Кричевского все старые здания в стиле раннего классицизма следовало снести, на их месте поставить 10-ти этажный корпус, по Перинной линии сделать гостиницу на 1 000 человек и кинозал на 3 000 человек. От катастрофы спасло, очевидно, туманное «перепланировка предполагается в ближайшие годы» – они выдались несладкими, и до Гостиного двора руки не дошли. В военное время здание сильно пострадало, но уже в 1945 году прошел конкурс проектов восстановления. Обошлось без высоток. Сегодня оно является памятником федерального значения (как Эрмитаж).
Василеостровский дом культуры
Постройку самого большого (22 300 квадратных метров!) в Ленинграде дома культуры начали в 1931 году. Его планировали сдать в 1932, но завершили (с большими отклонениями от первоначального плана) только в 1937. 5 мая 1933 года были торжественно открыты театр, библиотека, детский сектор и спортивные залы. Постепенно достраивались остальные части здания. В 1934 году ему было присвоено имя С. М. Кирова. Под названием «ДК имени С.М. Кирова» оно и известно сегодня.
На проекте архитекторов Ноя Троцкого и Соломона Козака видно, что слева от основного здания собирались построить флигель, а две вертикальные плоскости на фасаде планировали декорировать барельефами. Конкурс на их создание был объявлен в 1935 году, но выигравший его проект не был воплощен. Здание вышло строже, чем было задумано.
Сегодня ДК имени Кирова имеет статус памятника архитектуры. Внутри оно почти вымерло. На первом этаже располагается огромный магазин янтаря, куда автобусами свозят туристов из Азии, а инстаграм ДК рассказывает о грядущем чемпионате по скоростной сборке головоломок (с призовым фондом в 50 000 рублей). Тут можно арендовать помещение для любого события или офис для компании.
Дом культуры Ленинградской промкооперации
Еще один ДК в списке, начатый в 1931 году, а законченный сильно позднее – в 1938. Улица Красных Зорь – это бывший (и одновременно нынешний) Каменноостровский проспект, а дом под номером 42 сегодня известен нам как ДК имени Ленсовета. До революции здесь располагался «Спортинг Палас» братьев-мукомолов Башкировых, построенный архитекторами Сергеем Гингером и Андреем Белогрудом. В нем находились ресторан, концертный зал, крупнейший в городе кинотеатр и зал для катания на роликовых коньках – «скейтинг ринг» – здание могло одновременно вместить до 8 000 человек. Частично «Спортинг Палас» был включен в ДК имени Ленсовета, частично не сохранился.
Архитекторы Евгений Левинсон и Оскар Мунц планировали высокую стеклянную башню в 46 метров (построили только 30, на что авторы очень ругались) и спортивную зону с бассейном на месте дома номер 40 (не вышло вовсе). В 2007 году башню думали достроить, но сделать это запретил КГИОП. Сегодня в ДК квартируют магазины, на месте зимнего сада расположилось кафе, а в концертом зале чередуются вечера самодеятельности и неплохие привозы старых рок-групп.
Жилконцентр для рабочих на острове Декабристов
Масштабному проекту целой бригады архитекторов не суждено было осуществиться. А жаль – остров Декабристов (это за Васильевским, почти край Петербурга) еще с дореволюционных времен привлекал архитекторов-монументалистов, умевших мыслить стратегически. Так, в 1910 году здесь началась работа над целым комплексом построек, названных «Новый Петербург». Кроме того, планировалось проложить три новых улицы – три прямых луча. В работе над проектом приняли участие многие архитекторы: от мастера модерна Федора Лидваля до гения неоклассики Ивана Фомина. С 1910 года тут постоянно что-то происходило: строились жилые дома, появилось трамвайное кольцо, проложили проспект КИМа, улицу Каховского, организовали площадь Балтийских Юнг. Формирование района «Нового Петрограда» (так его стали называть с 1914 года) было завершено лишь в 1960-е. Сегодня здесь спокойный зеленый район с креативным пространством Море Place в здании конструкторского бюро «Сигнал», но обещанные в альбомном листе «учреждения общественно бытового значения» жителям (мне, например) очень пригодились бы.
Гостиница акционерного общества «Интурист»
Сегодня гостиницы «Интурист» на стрелке Большой Невы и Большой Невки вы не найдете. Ее действительно начали строить по амбициозному проекту Евгения Левинсона и Игоря Фомина в 1932 году. До 1936 года успели возвести железобетонный каркас до 7 этажа, однако горячие споры вокруг стилистики здания помешали стройке продолжиться. Работы остановили, и в 1938 году было решено переделать гостиницу в жилой дом для Наркомата ВМФ СССР. Это и сделали к 1941 году. Сегодня здание – многоквартирный жилой дом, памятник архитектуры регионального значения.
Для постройки так и не состоявшегося «Интуриста» снесли здания Гагаринского буяна – склада пеньки. Он находился там с конца XVIII века, теперь его можно разглядеть только на некоторых старых открытках и фотографиях.
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