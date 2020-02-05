Снос Гостиного двора и стеклянная башня на Каменноостровском: интересные (и странные) проекты преобразования Ленинграда

Василеостровский дом культуры

Постройку самого большого (22 300 квадратных метров!) в Ленинграде дома культуры начали в 1931 году. Его планировали сдать в 1932, но завершили (с большими отклонениями от первоначального плана) только в 1937. 5 мая 1933 года были торжественно открыты театр, библиотека, детский сектор и спортивные залы. Постепенно достраивались остальные части здания. В 1934 году ему было присвоено имя С. М. Кирова. Под названием «ДК имени С.М. Кирова» оно и известно сегодня.

На проекте архитекторов Ноя Троцкого и Соломона Козака видно, что слева от основного здания собирались построить флигель, а две вертикальные плоскости на фасаде планировали декорировать барельефами. Конкурс на их создание был объявлен в 1935 году, но выигравший его проект не был воплощен. Здание вышло строже, чем было задумано.

Сегодня ДК имени Кирова имеет статус памятника архитектуры. Внутри оно почти вымерло. На первом этаже располагается огромный магазин янтаря, куда автобусами свозят туристов из Азии, а инстаграм ДК рассказывает о грядущем чемпионате по скоростной сборке головоломок (с призовым фондом в 50 000 рублей). Тут можно арендовать помещение для любого события или офис для компании.