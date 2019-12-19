Самый нарядный и красивый проспект (не только по нашему мнению, но и по оценке CNN!) в декабре стал светлее и визуально теплее: старые натриевые светильники заменили на современные светодиодные, а чугунные навершия фонарей – на более подходящие архитектурному ансамблю. Почему это важно и нужно, рассказал директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.
Как Невский проспект перешел на светодиодные фонари и экономит электроэнергию
Что произошло?
Фонари обновили по всему Невскому проспекту: на протяжении четырех с половиной километров, от площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта.
Установили 308 новых чугунных наверший – их отлили в Петербурге на заводе «Архимет-АПЕКС», который много лет делает фонари для Москвы, европейских стран и СНГ.
Теперь круглых белых плафонов не три, а два (в предыдущем варианте верхний был декоративный, без ламп), и они стилизованы тонкой металлической сеткой – как на Троицком мосту и доме Зингера.
Эскизов было нарисовано больше сотни, финалисты согласовывались с КГА и КГИОП.
Внутри плафонов – 616 светодиодных модулей с теплым световым потоком в 3 000 кельвинов – такая световая температура считается наиболее уютной. Они не только делают свет более ярким (в полтора раза!) и приятным глазу, но и расходуют на 30% меньше электроэнергии, – в год выйдет два миллиона рублей экономии.
Визуально изменения наиболее заметны на участке от площади Восстания до площади Александра Невского – Староневский чуть уже Невского, так что эффект ярче.
Новые фонари не соединены подвесными проводами – теперь перспективу Невского перечеркивают только троллейбусные. Крепления с фасадов зданий тоже снимают – освободили от «растяжек» Спас-на-Крови, на очереди – Казанский собор.
Блок управления, так называемый драйвер, расположен в цоколе опоры – для ремонта больше не потребуются громоздкие подъемные механизмы, что и удобнее – не надо перекрывать движение, и дешевле в эксплуатации.
Невский стал первой в городе крупной магистралью со светодиодным освещением – раньше такие светильники ставили в основном в парках, садах, скверах, во дворах.
Но теперь все новое уличное освещение в городе будет только светодиодным, первый масштабный проект в плане – перевод на светодиоды Московского проспекта и площади Победы. А в предыдущие годы так переоборудовали Миллионную улицу, Большой проспект Петроградской стороны и практически все улицы, пересекающие Невский.
Деньги на все крупные объекты дает «Газпром» – например, на Невский ушло 110 миллионов рублей. «Ленсвет» благодаря этому может переориентировать финансовые потоки так, чтобы собственные средства тратить на освещение парковых и внутридомовых территорий, где порой никаких фонарей нет. В обозримом будущем на окраинах появится двадцать тысяч новых светильников – в 15 парках и 25 дворах.
Срок службы светодиодных светильников – 48 тысяч часов, это примерно 12 лет и раза в два дольше, чем у старых натриевых. Затем просто (и быстро) меняют драйвер в цоколе опоры – и отсчет идет по-новой.
Как было раньше?
На Невском всегда использовались самые современные источники освещения.
Масляные фонари появились в 1723 году, в 1839-ом их сменили газовые, в 1884-ом – электрические. Чугунные опоры фонарей с молочно-белыми шарообразными светильниками установили в начале XX века, после войны, в 1956-ом – восстановили.
Переход на светодиоды в 2019-ом – шаг не только инновационный, но и эстетически и экономически оправданный.
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