Что произошло?

Фонари обновили по всему Невскому проспекту: на протяжении четырех с половиной километров, от площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта.

Установили 308 новых чугунных наверший – их отлили в Петербурге на заводе «Архимет-АПЕКС», который много лет делает фонари для Москвы, европейских стран и СНГ.

Теперь круглых белых плафонов не три, а два (в предыдущем варианте верхний был декоративный, без ламп), и они стилизованы тонкой металлической сеткой – как на Троицком мосту и доме Зингера.