Фестиваль Яна Фабра и видеоарт Билла Виолы: в Фанерном театре БДТ стартует программа современного искусства

Кульминацией Программы современного искусства в БДТ станет Ян Фабр. Бельгийский художник и хореограф представит фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила»), который пройдет со 2 по 16 декабря. 14, 15 и 16 декабря Фабр представит российскую премьеру спектакля «Ночной писатель», созданного специально для Фанерного театра БДТ по дневникам художника. «Ночной писатель» станет первой репертуарной режиссерской работой Фабра в России.

В рамках дополнительной программы на Второй сцене БДТ в Каменноостровском театре состоится мировая премьера спектакля Resurrexit Cassandra («Воскресение Кассандры») — 5, 6 и 7 декабря, а в «Пространстве 59» в БДТ на Фонтанке пройдет выставка-инсталляция художника Пьера Кулибефа «Воины красоты», посвященная переводу театрального мира Яна Фабра на язык кино — со 2 по 15 декабря.

«Сегодня театр приходит в музей — это тенденция. В нашем случае все наоборот: инсталляция, по сути — музейный объект, предмет мира современного искусства, поселилась в театре. Мы придумали «Фанерный театр», с одной стороны, как некий жест, метафору обновления, перерождения театра, с другой — это мощный знак, метафора искусства. Искусства, которое всегда нарушает границы, дает новый, парадоксальный взгляд на жизнь», — рассказывает художественный руководитель БДТ, режиссер Андрей Могучий.

Проект «Фанерный театр. Программа современного искусства в БДТ» пройдет с 24 ноября по 29 декабря 2019 года. Подробности можно посмотреть здесь.