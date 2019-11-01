Оргкомитет российской национальной театральной премии «Золотая маска» объявил номинантов 2020 года. За статуэтку в сезоне 2018-2019 в ведущих категориях поборются Константин Богомолов и его «Преступление и наказание», поставленное в петербургском театре «Приют комедианта», Роман Каганович и постановка «Посмотри на него» Театра ненормативной пластики и Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ. А также актеры Ксения Раппопорт, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев и Евгений Миронов. «Собака.ru» публикует список претендентов на статуэтку.
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»-2020
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«Сирано де Бержерак»
Лучший спектакль большой формы
«Барокко» — «Гоголь-центр», Москва
«Гроза» — «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
«Дракон» — Театр драмы, Омск
«Иранская конференция» — Театр Наций, Москва
«Ревизор» — Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков
«Русская матрица» — Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург
«Сережа» — Московский Художественный театр им. А.П. Чехова
«Сирано де Бержерак» — Александринский театр, Санкт-Петербург
«Спасти орхидею» — «Гоголь-Центр», Москва
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«Аустерлиц»
Лучший спектакль малой формы
«28 дней» — Театр.doc, Москва
«Аустерлиц» — Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург
«Версия чайки» — проект Е. Ненашевой, Д. Вернер, Е. Петровской, А. Харабиберовой, Москва, и Научно-творческая резиденция «Чехов APi», Чехов
«Дети солнца» — Театр «Красный факел», Новосибирск
«Исследование ужаса» — проект «Квартира», Санкт-Петербург
«Мы, герои» — Драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярск
«Папа встретит меня в L.A.» — Молодежный театр, Архангельск
«Пермские боги» — Театр-Театр, Пермь
«Посмотрите на него» — Театр ненормативной пластики, Санкт-Петербург
«Похороните меня за плинтусом» — Театр драмы, Курган
«Преступление и наказание» — Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург
«Российская А.Азбука» — Театр ТРУ, Санкт-Петербург
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Константин Богомолов
Лучшая работа режиссера
Дмитрий Акриш — «Похороните меня за плинтусом»
Александр Артемов — «Российская А.Азбука»
Константин Богомолов — «Преступление и наказание»
Дмитрий Волкострелов — «Пермские боги»
Марат Гацалов — «Дракон»
Роман Каганович — «Посмотри на него»
Юрий Квятковский — «Зарница»
Дмитрий Крымов — «Сережа»
Тимофей Кулябин — «Дети солнца»
Юрий Муравицкий — Светлана Михалицева, «28 дней»
Владимир Наставшев — «Спасти орхидею»
Елена Ненашева — «Версия чайки»
Борис Павлович — «Исследование ужаса»
Андрей Прикотенко — «Русская матрица»
Николай Рощин — «Сирано де Бержерак»
Олег Рыбкин — «Мы, герои»
Виктор Рыжаков — «Иранская конференция»
Евгения Сафонова — «Аустерлиц»
Кирилл Серебренников, Евгений Кулагин -- «Барокко»
Александр Созонов — «Гроза»
Максим Соколов — «Папа встретит меня в L.A.»
Петр Шерешевский — «Ревизор»
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Ксения Раппопорт
Лучшая женская роль
Юлия Волкова — Аркадина, «Версия чайки»
Дарья Емельянова — Елена Николаевна, «Дети солнца»
Елена Корнеева — «Спасти орхидею»
Валерия Прокоп — Эльза, «Дракон»
Ксения Раппопорт — Астрид Петерсен, «Иранская конференция»
Любовь Савина — Бабушка, «Похороните меня за плинтусом»
Яна Савицкая — Леонид Липавский, «Исследование ужаса»
Мария Смольникова — «Сережа»
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Никита Кукушкин
Лучшая мужская роль
Один Байрон — «Спасти орхидею»
Анатолий Белый — «Сережа»
Иван Волков — Сирано де Бержерак, «Сирано де Бержерак»
Игорь Гордин — Даниель Кристенсен, «Иранская конференция»
Виталий Кищенко — Густав Йенсен, «Иранская конференция»
Никита Кукушкин — «Барокко», «Гоголь-центр»
Дмитрий Лысенко — Родион Раскольников, «Преступление и наказание»
Евгений Миронов — Отец Августин, «Иранская конференция»
Александр Новиков — Порфирий Петрович, «Преступление и наказание»
Павел Поляков — Павел Протасов, «Дети солнца
Владислав Пузырников — Дракон, «Дракон»
Василий Реутов — «Аустерлиц»
Олег Теплоухов — Ланцелот, «Дракон»
Евгений Терских — Городничий, «Ревизор»
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Филипп Авдеев
Лучшая женская роль второго плана
Юстина Вонщик — Баба-Яга, «Русская матрица»
Юлия Захаркина — Яков Друскин, «Исследование ужаса»
Мария Зимина — Дуня Раскольникова, «Преступление и наказание»
Марина Игнатова — Соня Мармеладова, «Преступление и наказание»
Ирина Кривонов — Лиза, «Дети солнца»
Алиса Медведева — Варвара, «Гроза»
Дарья Чураева — Марья Антоновна, «Ревизор»
Лучшая мужская роль второго плана
Филипп Авдеев — «Спасти орхидею»
Валерий Алексеев — Бургомистр, «Дракон»
Валерий Дегтярь — Свидригайлов, «Преступление и наказание»
Георгий Дмитриев — Карл, «Мы, герои»
Александр Ли — Ваня Кудряш, «Гроза»
Александр Новиков — Мужичок, «Русская матрица»
Максим Ханжов — Змей, «Русская матрица»
Александр Хряков — Месье Чиссик, «Мы, герои»
Андрей Черных — Чепурной, «Дети солнца»
Виктор Яковлев — Земляника, «Ревизор»
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Евгения Сафонова
В номинации «Лучшая работа художника» в категории «Драма» заявлены Николай Рощин — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Евгения Сафонова — за работу над спектаклем «Аустерлиц» в БДТ имени Товстоногова, Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета.
За звание лучшего художника по костюмам сезона 2018-2019 поборются Екатерина Коптяева — за работу над постановкой «Сирано де Бержерак» в Александринском театре, Лариса Ломакина — за работу над «Преступлением и наказанием» Константина Богомолова в театре «Приют комеданта», Ольга Шаишмелашвили — за работу над созданием «Русской матрицы» в театре имени Ленсовета.
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