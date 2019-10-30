Документальный спектакль «Не только Любовь»: как убедить мужа завести детей и не потерять себя

Ольга Бушкова о фотокниге «Как я пыталась уговорить своего мужа завести детей»

Я родилась, когда моей маме было 22, сама я вышла замуж в 20 лет. Я всегда мечтала стать мамой, но мой муж предлагал рациональные аргументы против этой идеи. Один из его аргументов: женщины рискуют превратиться в домохозяек, если станут матерями до того, как зарекомендуют себя в профессии. В конце концов, мы решили заключить «игривое» соглашение: если у меня получится зарекомендовать себя фотографом, мой муж согласится иметь детей. Вместе с Алексом Майоли я начала работу над проектом о моей мечте стать мамой. Фотография должна была стать средством убеждения моего мужа.

Я вела дневник: записывала наши разговоры и споры с мужем по поводу детей. Я много фотографировала: на моих снимаках всегда были молодые родители и дети: близкие друзья и знакомые, которые становились родителями. Кажется, что тогда я искала фотографическое отображение своей мечты, визуальный образ идеальной мамы, идеального родителя, образ взаимодействия ребенка и родителей.