В пятницу в Севкабель Порту покажут премьеру спектакля «Не только Любовь», созданного режиссером и актером театра «Мастерская» Максимом Фоминым на основе фотокниги Ольги Бушковой «Как я пыталась уговорить своего мужа завести детей». «Собака.ru» рассказывает о том, как личная история семейной пары эмигрантов превратилась в документальный моноспектакль.
Документальный спектакль «Не только Любовь»: как убедить мужа завести детей и не потерять себя
Ольга Бушкова о фотокниге «Как я пыталась уговорить своего мужа завести детей»
Я родилась, когда моей маме было 22, сама я вышла замуж в 20 лет. Я всегда мечтала стать мамой, но мой муж предлагал рациональные аргументы против этой идеи. Один из его аргументов: женщины рискуют превратиться в домохозяек, если станут матерями до того, как зарекомендуют себя в профессии. В конце концов, мы решили заключить «игривое» соглашение: если у меня получится зарекомендовать себя фотографом, мой муж согласится иметь детей. Вместе с Алексом Майоли я начала работу над проектом о моей мечте стать мамой. Фотография должна была стать средством убеждения моего мужа.
Я вела дневник: записывала наши разговоры и споры с мужем по поводу детей. Я много фотографировала: на моих снимаках всегда были молодые родители и дети: близкие друзья и знакомые, которые становились родителями. Кажется, что тогда я искала фотографическое отображение своей мечты, визуальный образ идеальной мамы, идеального родителя, образ взаимодействия ребенка и родителей.
Отрывки из дневника Ольги Бушковой
9 августа 2013 года
Ты, на мой взгляд, уже не против детей. Из всех твоих аргументов остались лишь следующие:
1.До ребенка надо завести животное, например, собаку.
2. «Мне нужен проект», — ты имеешь в виду мой фотопроект на мастер-классе Алекса.
Ты был в зоопарке в прошлое воскресенье. После, уже вечером, ты сам начал разговор о своем наблюдении за колясками детскими в зоопарке. Что они большие, сложные машины, что там куча вещей, куча сумок, а в сумочках еще куча вещей. Ты, конечно, был не лучшего мнения об этом. Но! Ты почему-то стал обращать на них внимание.
Мой муж очень хотел, чтобы я стала хорошим фотографом. Я начала окружать его фотографиями других детей и счастливых семей, фотографиями из семейных альбомов моих родителей и родителей моего мужа. Идея была в том, чтобы поместить все эти материалы в книгу, отдать ему и убедить в том, что я — фотограф. Если книга получилась бы достойной, была бы оценена и принята фотосообществом, то мой муж согласился бы, чтобы я перестала принимать противозачаточные таблетки, и цель была бы достигнута.
Книга предлагает посмотреть на жизнь людей, вступивших в отношения с двумя различными наборами ценностей, взглядами на родительство, профессиональную реализацию, роли в семье, семейный бюджет, утилизацию отходов или чистку зубов. Используя этот частный пример, книга подчеркивает важность общения в целом, поиска компромисса и желания услышать друг друга, пытается дать обеим сторонам возможность высказаться.
Отрывки из дневника Ольги Бушковой
3 октября 2013 года
Мы с тобой в Кракове. Очень важно сделать записи, потому что последнее время (день перед отлетом) мы много говорили о детях, причем я говорю как о чем-то грядущем в скором времени, а ты, послушав и порассудив, всегда заканчиваешь либо фразой «Закатай губу!» либо «Мне нужен проект, книга». Ты также не забываешь повторять, что тебе нужна качественная книга, что она должна тебя убедить, а не какое-то наспех сделанное нечто».
11 февраля 2013 года
Ты лишь утром заметил мою фотографию Василисы на стене. Ты пришел и сказал, что это нечестно, что так нельзя на жалость давить.
18 февраля 2013 года
Ты позавчера сказал, чтобы я записывала все разговоры с тобой. Может, даже на диктофон, а потом в дневник. Я даже не знаю — либо ты чувствуешь, что созреваешь, либо просто за мою работу переживаешь.
В 2017 году макет книги и трейлер к ней участвовали в фестивале «Присутствие», организованном институтом «ФотоДепартамент» в Санкт Петербурге. Во время фестиваля мне позвонил актер и режиссер театра Максим Фомин и предложил на основе моих текстов к книге поставить документальный спектакль. Максим взял за основу все мои дневники, диалоги, а также текст очень смешного монолога моего мужа Миши, написанного для занятий по драматургии Михаила Угарова в Школа документального кино и театра. Это монолог про преодоление границ, боязнь детей и неприятие детских какашек. Максим заново выстроил тексты, адаптировав драматическую структуру истории для театра.
Это был очень интересный опыт работы. Я и раньше более-менее могла говорить о себе и моем муже, как о героях произведения — в третьем лице. Но читая диалоги в книге, я все еще слышала наши голоса. В контексте спектакля Максима Фомина я понимаю, что слова вроде бы мои, история моя, но герои пьесы теперь живут уже своей жизнью, они — совсем не копии меня и моего мужа. Это жутко интересно. Они стали универсальней, что ли. Максим играет вместе со своей женой Марией и их дочерью.
Аудиозапись от 15 февраля 2013 года
Ольга: Может, отвечая на вопрос, зачем тебе нужна жена, ты поймешь и про детей? Ты как бы и не должен ничего и никому.
Михаил: Ну, вообще говоря, мысли о девушке, о жене, сопряжены с мыслями о сексе. Масса всяких удовольствий. С детьми у меня, прости, ни одно удовольствие не ассоциируется. С детьми у меня ассоциируются какашки и грязь. Оля, тут столько социального во всем этом. Подумай, сколько всего вокруг! Идеи, что пора остепениться, что попа завести семью, пора завести детей. Это идеи, которые навязаны тебе обществом.
Ольга: Ты меня попросил замуж потому, что это было навязано обществом?
Михаил: Оля, ответь мне на такой вопрос. В мире N миллиардов человек. Зачем мне создавать N+1 миллиардного человека, а не выбирать из существующих, если не хватает общения? Вот я тебя нашел? Нашел.
Максим Фомин
Режиссер и актер театра «Мастерская»
«На одной из выставок Фотодепартамента я увидел макет Олиной фотокниги — история семьи в расшифрованных диалогах и дневниковых записях. Мне показалось уместным и правильным с этической стороны, исполнять это так же семейной парой. И нужна была актерская семья с двумя, лучше тремя детьми. В рамках подготовки к лаборатории в театре «Мастерская» времени на поиски, пробы и все вот это, естественно, не было. И я решено было сделать это нам самим с супругой и дочерью. Так подбирался состав участников спектакля».
Спектакль «Не только Любов»
Фестиваль «Presence/ Присутствие»
Севкабель Порт, Кабельный цех
1 октября 20:30
Билеты можно приобрести тут
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