Как благодаря Игорю Водопьянову у «хулиганов» из «Упсала-цирка» появился постоянный дом

Шоу

Повелителя деловых центров Игоря Водопьянова сложно вообразить восторженно хлопающим акробатам на моноцикле. И не нужно: на представления он не ходит. Связь с «Упсала-цирком» родилась из цепочки в три рукопожатия и железобетонного, как перекрытия БЦ, аргумента «Чего не помочь хорошим людям?» Хороших людей рекомендовал ему друг «Упсала-цирка» Родион Шишков, родной брат партнера Водопьянова по УК «Теорема» Кирилла Шишкова. Узнав, что ребят выгнали с предыдущего места стоянки, бизнесмен прикинул, как можно спасти ситуацию. Привезенное из Германии основательницей цирка Астрид Шорн летнее шапито его не впечатлило: на крыше скапливался снег, артисты мерзли в ожидании своего выхода. Присвоив сооружению звание «домика Нуф-Нуфа из говна и песка», Водопьянов занялся возведением надежной стационарной площадки на территории парка «Полюстрово». Тренировочная база, она же арена для выступлений, выросла молниеносно: в мае 2012-го заложили фундамент — в сентябре провели цирковой фестиваль.

«Клоунятник», по словам строительного могула, спроекти­рован без изысков и даже без участия бессменного для управляющей компании партнера — именитого архбюро Сергея Чобана SPEECH. А вот по мнению худрука цирка Ларисы Афанасьевой, здание вышло чудесным, с подогревом полов в раздевалках и с теплым стеклянным «кло­унопроводом», по которому артисты в любое время года бегут с репетиции на шоу. Водопьянов никак не афиширует своего участия в жизни «Упсала-цирка». Этот текст, прими «Собака.ru» первые пять его отказов, состоял бы из одной утвержденной фразы «Не надо ничего обо мне писать!» — скорее всего, капслоком. Может быть, была бы согласована еще одна цитата: «Завывания государства про социальную ответственность бизнеса — полный бред. Ответственность бизнеса заключается в том, чтобы создавать рабочие места и выплачивать налоги. А пока так: налоги просирают те самые люди, которые читают нотации про социально ответственный бизнес».

Лариса Афанасьева считает: «Игорь Михайлович — слишком умный и скромный, чтобы вносить жизнь цирка в свое портфолио». А Водопьянов уверен, что потратился с толком, к тому же вложил совсем небольшие в масштабах оборота «Теоремы» деньги: «Слушайте, к нам постоянно обращаются некоммерческие организации. Но вот смотришь на их представителей — они же сами бедолаги, которым срочно помощь нужна. Другие фонды, наоборот, созданы для самоутверждения организаторов. У светских дам должен быть набор: популярный инстаграм, участие в культурных мероприятиях, благотворительность. Не осуждаю, но список очевидный. А Лариса — другая, веселая, энергичная. Она вожак своей стаи. Верит, что у нее получится. И получается все это время!»

Работу артистов Водопьянов тоже приветствует: «Ребенок должен быть занят. Цирк, соревнования, театр, любое нормальное дело. В свое время я дослужился до мастера спорта СССР по фехтованию и рад: дурь была направлена в нужное русло». Психотерапевтам виднее, импринтинг ли это, проекция или рефлексия по счастливому детству, но факт есть факт: Игорь Водопьянов — первый человек, который за почти двадцать лет существования этого «единственного в мире цирка для хулиганов» (в «Упсала-цирке» ежегодно занимаются более 90 детей и подростков из групп социального риска, а также дети с особенностями развития. — Прим. ред.) взял на себя ответственность за его работу. Или, как резюмирует Лариса Афанасьева, «внес вклад в декриминализацию города».