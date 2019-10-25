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Как благодаря Игорю Водопьянову у «хулиганов» из «Упсала-цирка» появился постоянный дом

В 2012 году совладелец управляющей компании «Теорема» Игорь Водопьянов построил на Свердловской набережной здание для «Упсала-цирка», которому и передал его в аренду за символическую плату. А еще восстановил дореволюционную церковь, разбил на месте промзоны общественный парк с лебедями — и несмотря на все это, шумно отвергает в свой адрес термин «меценат».

  • Ярослав Кормановский, Полина Постникова, Лариса Афанасьева, Даня Щербак, Игорь Водопьянов, Вадим Курбатов, Деля Купреева, Коля Кокорин, Люся Иванова, Соня Купреева, Ян Апраксин, Вася Солодовников, Сарвар Шукуров, собака Пина.

     

Шоу

Повелителя деловых центров Игоря Водопьянова сложно вообразить восторженно хлопающим акробатам на моноцикле. И не нужно: на представления он не ходит. Связь с «Упсала-цирком» родилась из цепочки в три рукопожатия и железобетонного, как перекрытия БЦ, аргумента «Чего не помочь хорошим людям?» Хороших людей рекомендовал ему друг «Упсала-цирка» Родион Шишков, родной брат партнера Водопьянова по УК «Теорема» Кирилла Шишкова. Узнав, что ребят выгнали с предыдущего места стоянки, бизнесмен прикинул, как можно спасти ситуацию. Привезенное из Германии основательницей цирка Астрид Шорн летнее шапито его не впечатлило: на крыше скапливался снег, артисты мерзли в ожидании своего выхода. Присвоив сооружению звание «домика Нуф-Нуфа из говна и песка», Водопьянов занялся возведением надежной стационарной площадки на территории парка «Полюстрово». Тренировочная база, она же арена для выступлений, выросла молниеносно: в мае 2012-го заложили фундамент — в сентябре провели цирковой фестиваль.

«Клоунятник», по словам строительного могула, спроекти­рован без изысков и даже без участия бессменного для управляющей компании партнера — именитого архбюро Сергея Чобана SPEECH. А вот по мнению худрука цирка Ларисы Афанасьевой, здание вышло чудесным, с подогревом полов в раздевалках и с теплым стеклянным «кло­унопроводом», по которому артисты в любое время года бегут с репетиции на шоу. Водопьянов никак не афиширует своего участия в жизни «Упсала-цирка». Этот текст, прими «Собака.ru» первые пять его отказов, состоял бы из одной утвержденной фразы «Не надо ничего обо мне писать!» — скорее всего, капслоком. Может быть, была бы согласована еще одна цитата: «Завывания государства про социальную ответственность бизнеса — полный бред. Ответственность бизнеса заключается в том, чтобы создавать рабочие места и выплачивать налоги. А пока так: налоги просирают те самые люди, которые читают нотации про социально ответственный бизнес».

Лариса Афанасьева считает: «Игорь Михайлович — слишком умный и скромный, чтобы вносить жизнь цирка в свое портфолио». А Водопьянов уверен, что потратился с толком, к тому же вложил совсем небольшие в масштабах оборота «Теоремы» деньги: «Слушайте, к нам постоянно обращаются некоммерческие организации. Но вот смотришь на их представителей — они же сами бедолаги, которым срочно помощь нужна. Другие фонды, наоборот, созданы для самоутверждения организаторов. У светских дам должен быть набор: популярный инстаграм, участие в культурных мероприятиях, благотворительность. Не осуждаю, но список очевидный. А Лариса — другая, веселая, энергичная. Она вожак своей стаи. Верит, что у нее получится. И получается все это время!»

Работу артистов Водопьянов тоже приветствует: «Ребенок должен быть занят. Цирк, соревнования, театр, любое нормальное дело. В свое время я дослужился до мастера спорта СССР по фехтованию и рад: дурь была направлена в нужное русло». Психотерапевтам виднее, импринтинг ли это, проекция или рефлексия по счастливому детству, но факт есть факт: Игорь Водопьянов — первый человек, который за почти двадцать лет существования этого «единственного в мире цирка для хулиганов» (в «Упсала-цирке» ежегодно занимаются более 90 детей и подростков из групп социального риска, а также дети с особенностями развития. — Прим. ред.) взял на себя ответственность за его работу. Или, как резюмирует Лариса Афанасьева, «внес вклад в декриминализацию города».

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Культ

Хотя город Уппсала — это архиепископский центр Швеции, и цирк, и парк «Полюстрово» — свободная от религии зона. Название цирка (сюрприз!) произошло всего лишь от международного «упс», которое произносят при падении самые воспитанные из акробатов. А вот Пантелеймоновская церковь на территории, принадлежащей УК «Теорема», возникла по той же причине, что и тренировочная база — от избытка заботы Водопьянова. При освоении пространства под бизнес-комплекс «Времена года» выяснилось, что здание заброшенных химлабораторий — сильно перекроенное культовое сооружение. От церкви остался один контур стен, и снести ее было разумнее, чем восстанавливать. Однако девелоперы забурились в градостроительные архивы. Ресерч с подключением знающих людей дал нужные вводные: здание было возведено по типовому дореволюционному проекту. С помощью Водопьянова оно три года назад пережило реинкарнацию, а также штраф от КГИОПа в 300 тысяч рублей за самоуправство.

Какое-то время у восстановленной церкви не было функциональной нагрузки. Потом на связь вышло руководство РПЦ. Переговоры вел отец Петр, возглавляющий Смольный собор: «Разумный джентельмен, без ортодоксальных закидонов. От меня услышал только два встречных условия: никакого разжигания ненависти и полное самообеспечение. С нас — отопление, освещение и мелкий ремонт. Пока договоренность работает: внутри РПЦ все обустроила сама, и достаточно симпатично. От управляющей компании пару раз потребовалась замена вентиля и труб», — говорит бизнесмен.

Он уверен, что протестные настроения о «скверных храмах» не нашли бы благодатной почвы в парке «Полюстрово»: «Даже если бы мы отгрохали здесь что-то размером с ХХС, вряд ли бы жители квартала возмутились. Любое освоение территории лучше, чем то, что было раньше, — пустырь, ангар, забор, десять полуразобранных фур».

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Просвет

Сгоняя черных лебедей с газона обратно в пруд (Одиллии и правда обнаглели), Игорь Водопьянов рассуждает о ландшафтных планах: «Хочу увеличить количество деревьев. Офисному планктону, чтобы не сойти с ума, в обед надо бы выйти из бизнес-центров отдышаться, погулять между кустиками». Препятствие на пути озеленения — разваливающаяся котельная ГУП ТЭКа в пределах парка. Она отапливает единственное здание, детский психоневрологический интернат, больше похожий на детсад за высоким забором. Переключить ПНИ на свою котельную «Теорема» по закону не может, построить новую — тоже. Директор «Упсала-цирка» пыталась поговорить с руководством учреждения, но сдалась. А с губернатором вести диалог Водопьянов вообще избегает: «Больше всего я благодарен, когда городская администрация нас не замечает. Это самое эффективное, что она может сделать для развития парка».

Несмотря на свои богоугодные и филантропические телодвижения, мультимиллионер резюмирует идеи как тру-фаталист: «Прийти и волевым решением улучшить жизнь людей невозможно. Как и вообще повлиять на их умственные способности. Единственный шанс на это есть тогда, когда они растут, узнают мир и, например, занимаются в «Упсала-цирке». Представление о добре и зле можно заложить только в этом возрасте. А взрослые, если они здоровы, сами во всем виноваты».

Лариса Афанасьева

Директор и худрук «Упсала-цирка»

На классический цирк я всегда смотрю немного со стороны, может, потому что сама не из цирковой диаспоры. Я театральный режиссер по образованию, и долго не могла ответить себе на вопрос, зачем мне заниматься профессией. Но потом увидела: в настоящем, современном, классном цирке у артиста раскрывается пружина, а для зрителя срабатывает какая-то магия. И да, социальная и образовательная составляющие шоу очень важны. Если культура этого лишена, то она снобистски холодна и попросту кастрирована

Текст: Алла Шарандина

Фото: Валентин Блох, архивы пресс-служб

 

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