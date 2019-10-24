Валерий Фокин рассказал о создании творческого Центра национальных театров России

Новая площадка Александринского театра может открыться в Москве уже «в середине или в конце 2022 года» — в районе станции метро «Коломенская», где ранее предполагалось построить новую сцену МХТ имени Чехова. Идею уже подержало Министерство культуры и правительство. В рамках работы центра предполагается дать национальным театрам возможность представить свои постановки столичной публике, а также реализовать ряд совместных проектов с ведущими театральными коллективами.

«Это должна быть не только современная, оснащенная по последнему слову техники площадка, на которой могут выступать театры. Но самое главное, что там должно осуществляться творческое взаимодействие театров. То есть эта площадка должна работать как некий театральный центр, чтобы были совместные работы, гастроли международных театров, мастер-классы. Одним словом, проникновение друг в друга. Чтобы это был мощный федеральный театральный центр, а не просто прокатная или гастрольная площадка. Этого мало. И это мне не интересно», — сказал Фокин.

Напомним, ранее теле и радиоведущий, журналист и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Малич был назначен генеральным продюсером Новой сцены Александринского театра. Занять должность предложил художественный руководитель театра Валерий Фокин. По словам режиссера, благодаря сотрудничеству с Маличем команда Новой сцены Александринского театра постепенно будет обновляться. При этом за театральную часть продолжит отвечать главный режиссер Александринского театра Николай Рощин.