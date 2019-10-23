Андрей Могучий представит в Москве спектакль «Сказка про последнего ангела» с Ахеджаковой, Тотибадзе и Мирошниченко

Действие постановки «Сказка про последнего ангела» происходит в 1990-х годах. Главный герой Андрей по воле случая попадает в психиатрическую больницу, где впервые обретает настоящих друзей и получает возможность изменить свою жизнь. Ему предстоит пройти длинный путь, «умереть и воскреснуть в новом качестве». В основу постановки легли рассказы доктора физико-математических наук, профессора РАН Романа Михайлова, а также одноименная сказка Петра Луцика и Алексея Саморядова.

«В рассказах Романа Михайлова — заряд подлинности и чистоты. Его герои — наивные, странные люди, «люди тайн». Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение — видеть и чувствовать мир иначе, целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть «реальностью». Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью», — передает слова Могучего пресс-служба Театра Наций.

Это не первое сотрудничество Андрея Могучего и Театра Наций. В 2012 году режиссер поставил на сцене театра спектакль Circo Ambulante — московский дебют Могучего, главные роли в котором исполнили Лия Ахеджакова и Альберт Филозов.