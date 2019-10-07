«Приют комедианта» покажет балетный спектакль Юрия Смекалова «Три товарища?» по пьесе Александра Цыпкина

«Три товарища?» станут первой постановкой хореографа Юрия Смекалова, в которой участвуют артисты балета и драматического театра. Написать оригинальную пьесу для спектакля Смекалов поручил Александру Цыпкину — в основу текста легли реальные истории балетных артистов о внутренних барьерах и страхах, мешающих достигать успеха и признания.

Хореограф отмечает, что пьеса является «совершенно новым произведением», темы которого все-таки перекликаются с романом Ремарка. «Балетные артисты часто сталкиваются с одними и теми же сложностями. Одна из них — жизнь после завершения карьеры танцовщика. Это тема, которая делает нас «товарищами». Артист в отличной форме, с большими амбициями и желанием работать вдруг чувствует себя невостребованным, нереализованным, в каком-то смысле представителем «потерянного поколения»», — говорит постановщик.

В работе над спектаклем (и впервые для «Приюта комедианта») участвует художник по костюмам Сергей Илларионов — номинант театрально премии «Золотая маска». За сценографию отвечает художник Андрей Севбо. Также в постановке задействованы Виталий Куликов, Иван Батарев, Антон Гуляев, артистка Большого театра Виктория Литвинова и Александр Челидзе.

Премьерные показы балетного спектакля Юрия Смекалова «Три товарища?» по пьесе Александра Цыпкина пройдут на сцене театра «Приют комедианта» 30 ноября и 1 декабря. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.