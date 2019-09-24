В «Ленинград Центре» снова покажут театральное ревю «Портфолио»
Премьера «Портфолио» прошла весной этого года: в нем художественный руководитель «Ленинград Центра» Феликс Михайлов собрал номера артистов своей труппы, не вошедших в шоу пространства. В программе – вокальные эпизоды с участием певицы Ксаны Сергиенко («Голос», «Точь-в-точь», «Три аккорда»), блюзовая партия Марии Кирпичевой и оперная ария в исполнении Андрея Конюха. Кроме этого, к зрителям выйдет дуэт воздушных гимнастов Алексея Ишмаева и Павла Майера с сочинением The Same, который завоевал высшие награды на международном конкурсе Mondial du Cirque de Demain в Париже и на фестивале «Идол» в Москве.
Театральное ревю соединяет музыку, танец, театр, цирк, вокал в цельное сценическое действо. В шоу «Портфолио» артисты рассказывают со сцены историю рождения труппы «Ленинград Центра», где каждый работает за рамками своей специализации и может полностью раскрыть свой потенциал.
Ближайшие спектакли: 28 сентября и 12 октября
4 и 19 октября пройдут специальные показы «Портфолио» при участии актрисы Дарьи Мороз
«Ленинград Центр», Потемкинская ул., 4, тел. (812) 242-9999, leningradcenter.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.