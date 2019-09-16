Актриса театра и кино, народная артистка России и художественный руководитель Театра имени Ленсовета в Петербурге рассказала о том, что ждет театр в ближайшее время. Труппа останется прежней, однако изменения коснутся режиссеров — худрук планирует менять постановщиков и «привлекать режиссеров-звезд» — таких как Писарев, Марчелли и Молочников.

По мнению Луппиан, режиссеры в театре должны быть «наемными работниками», при этом труппа останется «незыблема». «Это как в Европе, где театр нанимает дирижера на несколько сезонов и работает с ним, а потом нанимает кого-то другого. Раз уж у нас такая система театра существует — когда труппа незыблема, в течение всей жизни артисты работают, то режиссеры могут быть приходящие», — рассказала в интервью ТАСС худрук. Также Луппиан не исключает сотрудничество с молодыми постановщиками — в формате лаборатории и в рамках мини-спектаклей.

Так, театр планирует приглашать к сотрудничеству и «режиссеров-звезд» — таких как Александр Молочников, Евгений Писарев, Евгений Марчелли и Константин Богомолов. «Разумеется, мы приглашали и Константина Богомолова, но в связи с тем, что в конце мая 2019 года он был назначен новым художественным руководителем в Театре на Малой Бронной, наше сотрудничество откладывается на некоторое время», — добавила Луппиан.

В ближайших планах — сотрудничество Театра имени Ленсовета с мастером фантастических и сказочных спектаклей Яной Туминой — по мнению Луппиан, постановщик сможет сделать «взрослый, женский спектакль». «Мне кажется, она может сделать что-то такое пастельное, нежное, киношное. Мы еще будем с ней говорить на эту тему», — добавила она. Также в планах театра поставить «Бесов» по одноименному роману Федора Достоевского — в режиссуре Тимофея Кулябина.

Отдельной линией развития Театра имени Ленсовета станет развитие подрастающего поколения — для этого в стенах театра будут поставлены детские спектакли. Для этого будет создана обновленная версия классической постановки «Малыш и Карлсон», которая полвека была на сцене во многом благодаря Алисе Фрейндлих, воплотив образ Малыша в постановке. «Мы его хотели снять с репертуара, но передумали. У нас появились артисты, которые могут сыграть эти роли, но это будет ближе к весне следующего года», — добавила Луппиан.

Напомним, Лариса Луппиан была назначена на пост художественного руководителя Театра имени Ленсовета в мае 2018 года. Ранее театр прожил без худрука целый год. Весной 2018-го был уволен Юрий Бутусов, на защиту которого встали артисты и зрители. Конфликт не разрешился, а Бутусов уехал в Москву, возглавив Театр имени Вахтангова.