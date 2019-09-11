В рамках Театральной олимпиады, которую принимает Петербург в этом году , пройдет XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр». Событие представит петербуржцам мировые премьеры и новые для российского зрителя имена — с возможностью увидеть и обсудить прямо с создателем.

Открывает программу в Петербурге постановка «Репетиция. История(и) театра» швейцарского режиссера Мило Рау. В основе — документальная история о жестоком убийстве, произошедшем в одном из городов Бельгии. Шесть профессиональных исполнителей наряду с любителями будут размышлять о том, как представить на сцене насилие и где проходит граница, за которой зритель сможет спокойно сидеть и наблюдать за происходящим. Провокационное действие будет сыграно в здании Александринского театра 22 и 23 ноября.

27 ноября состоится мировая премьера датской театральной компании SIGNA — команда впервые работает в России и создает проект специально для «Нового европейского театра». Сайт-специфик постановка «Игрушки» будет показана в Музее стрит-арта — на территории действующего завода слоистых пластиков. Особенным спектакль делает его временные рамки — с 27 ноября по 14 декабря сценарий будет развиваться и обрастать новыми смыслами, обогащаясь личным опытам перформеров-участников действия.