В Петербурге пройдет XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр» — с постановками Мило Рау, Бориса Юхананова и SIGNA
В рамках Театральной олимпиады, которую принимает Петербург в этом году, пройдет XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр». Событие представит петербуржцам мировые премьеры и новые для российского зрителя имена — с возможностью увидеть и обсудить прямо с создателем.
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«Репетиция. История(и) театра» Мило Рау. Здесь и далее фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля
Открывает программу в Петербурге постановка «Репетиция. История(и) театра» швейцарского режиссера Мило Рау. В основе — документальная история о жестоком убийстве, произошедшем в одном из городов Бельгии. Шесть профессиональных исполнителей наряду с любителями будут размышлять о том, как представить на сцене насилие и где проходит граница, за которой зритель сможет спокойно сидеть и наблюдать за происходящим. Провокационное действие будет сыграно в здании Александринского театра 22 и 23 ноября.
27 ноября состоится мировая премьера датской театральной компании SIGNA — команда впервые работает в России и создает проект специально для «Нового европейского театра». Сайт-специфик постановка «Игрушки» будет показана в Музее стрит-арта — на территории действующего завода слоистых пластиков. Особенным спектакль делает его временные рамки — с 27 ноября по 14 декабря сценарий будет развиваться и обрастать новыми смыслами, обогащаясь личным опытам перформеров-участников действия.
Сигна и Артур Кестлер
Об идее проекта:
Состоятельная особа незадолго до смерти возвращается со свитой в Санкт-Петербург, родной город своей матери, некогда эмигрировавшей отсюда. Разочарованная тем, как мало она успела ощутить за время безбедной жизни, она стремится наверстать все перед смертью и создает целое королевство вокруг своего смертного ложа на заброшенной фабрике. Граждане этого суверенного государства — малообеспеченная молодежь, завербованная на улицах города. Днем и ночью они обязаны играть в «Конец игры», чтобы вызвать в воображении их королевы все, что ей не удалось прожить. Награда весьма щедрая: дома, бриллианты, Феррари… Но ставки гораздо выше, чем кто либо мог представить. Ошибка непростительна
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«Игрушки»
С 21 по 24 ноября пройдет российская премьера новой постановки Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр». В проекте задействована практически вся труппа, а само действие продолжает как процессуальную, так и «сказочную» линию Электротеатра, начатую спектаклем «Синяя птица». 31 ноября и 1 декабря пройдет показ «Всемирной истории» в постановке Давида Эспиносы, главные действующие лица которого — небольшие куклы, постепенно показывающиеся из чемодана. А 6 и 7 декабря Анхелика Лидделл представит спектакль «Ребро на столе: Мать» — личный рассказ о матери с вплетением в него ярких визуальных образов.
Анхелика Лидделл
О постановке:
Этот погребальный обряд (похороны матери) содержит в себе все плачи, которые в самом душераздирающем своем выражении становятся эпопеей о поисках скудных пашен моих предков. Мертвая мать, став прахом, каждую ночь зовет меня уйти вместе с ней — мама, я просто хотела создать пьесу, которую тебе приятно было бы посмотреть — и руки, бедные руки, сшили саван, который я надену, когда встречу тебя на небесах
XXI Международный фестиваль «Новый европейский театр» завершится 12 декабря — постановкой Кэти Митчел Zauberland. Для спектакля композиторы Бернар Фоккруль и Мартин Кримп создали 16 оригинальных песен, которые стали дополнением к циклу Шумана и Гейне «Любовь поэта». В центре действия — болезненные проблемы современного западного общества, главную роль в котором исполнит американская оперная певица и лауреат «Грэмми» Джулия Баллок. Подробную программу и билеты можно посмотреть здесь.
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