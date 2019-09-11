В деревне Лепсари покажут спектакль с участием лошадей Danger, Gulliver!

15 сентября на территории базы «Спутник» в деревне Лепсари Всеволожского района пройдет спектакль-путешествие по мотивам произведений Свифта в рамках городского образовательного проекта iD Club от компании Euroinvest Development. В постановке единственного в России конно-драматического театра «ВелесО», который создал лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Ткачук, зрители попадут в страну гуигнгнмов – добродетельных разумных лошадей, повстречают британскую королеву и познакомятся с Еху.

Действия начнутся на закате на фоне леса, а ручей станет неотъемлемой декорацией. Театр предлагает заново найти в себе ответы на вопросы: кто такой «человек разумный» и кто такие братья наши меньшие. Для гостей предусмотрены трансфер, чай на костре, сладости и сюрпризы для детей.

«ВелесО» основан Евгением Ткачуком в 2016 году. Лошади выступают здесь как профессиональные актеры, но на свободе, без амуниции и применения жесткой дрессуры. В спектаклях играют артисты из Александринского театра, БДТ им. Товстоногова и Театра Наций.

Участие бесплатное

Обязательна предварительная регистрация по ссылке по промокоду #IDSOBAKA и подписка на группу проекта в VK. Зарегистрироваться необходимо до 13 сентября, 14.00. Количество мест ограничено, поэтому в тот же день среди зарегистрировавшихся в 15.00 будет проведен розыгрыш в группе проекта в VK: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора. Обратите внимание: если вы планируете приехать с детьми, то при регистрации нужно указать эту информацию, заполнив соответствующую форму.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

idmurino.ru

eid.spb.ru