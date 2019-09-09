В Академической филармонии покажут спектакль «Пушкинский Петербург в зеркале культуры» — к 220-летию со дня рождения поэта

12 октября, единственный раз, на сцене Санкт-Петербургской академический филармонии имени Шостаковича покажут спектакль «Пушкинский Петербург в зеркале культурны». Мультимедийный литературно-музыкальный проект приурочен к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Автором сценария, режиссером и главным действующим актером проекта «Пушкинский Петербург в зеркале культуры» выступил Вениамин Смехов. В постановке также задействованы актеры Анна Геллер, Владимир Кошевой, Дарья Мороз и музыкант Алексей Кортнев. «Пять голосов, пять личностей, пять совершенно разных взглядов на мир. Здесь нет ролей — каждый говорит сам за себя, потому что масштаб каждого актера таков, что ему есть что сказать по этому поводу», — заявляют создатели проекта.

Главная цель проекта — «стряхнуть позолоту и бронзу» с имени Пушкина, которое «за два столетия изрядно забронзовело». В текст сценария включены отрывки и строки из Гоголя, Достоевского, Цветаевой, Булгакова, Ерофеева, Высоцкого, Окуджавы и других писателей и поэтов.

«Друзья, соперники, поклонники, недруги, завистники, чиновники, соседи по имению и нежные подруги минувших лет — их голоса прозвучат со сцены, но не сольются в единый хор, а обрисуют личность сложную, противоречивую. Гоголь и Булгарин, Достоевский и Керн, Писарев и Горчаков — у каждого из них свой Пушкин. Он стал той питательной средой, из которой вырастали пророки поколений — Цветаева, Булгаков, Ерофеев, Высоцкий, Окуджава. Мы дадим слово каждому из них, и в этот вечер образ Пушкина родится вновь — во многом свежий и неожиданный», — рассказывают авторы постановки.

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича литературно-музыкальная постановка «Пушкинский Петербург в зеркале культуры» будет показана единожды — 12 октября. Билеты и подробности можно посмотреть здесь.