Александр Малич назначен генеральным продюсером Новой сцены Александринского театра

«Валерий Владимирович Фокин предложил мне занять позицию генерального продюсера Новой сцены Александринского театра. Я согласился. Большая честь и большая ответственность. Будем делать новое ещё более новым», — поделился Малич на свой странице в Facebook.

По словам Фокина, благодаря сотрудничеству с Маличем команда Новой сцены Александринского театра постепенно будет обновляться. При этом за театральную часть продолжит отвечать главный режиссер Александринского театра Николай Рощин.

«Новой сцене уже шесть лет. Они требуют перемен. Очень радикальных, серьезных перемен. Те молодые люди, которые пришли тогда на новую сцену, уже выросли. А вот молодые люди сегодняшние в полной мере ещё туда не пришли. На Новой сцене все нормально, каждый день мероприятия, там нет пауз. Но тем не менее программ, идей, которые соответствуют сегодняшним вызовам, способам жизни, там маловато. Чрезвычайно меня не устраивают, что наша медиастудия превратилась в комнату, где сидят и что-то слушают тридцать человек», — рассказал худрук Александринского театра.

Теле и радиоведущий, актер, продюсер, журналист и член петербургского Союза журналистов Александр Малич родился в Ленинграде в 1983 году. С 2003 по 2015 год работал на телеканале «100ТВ», где участвовал в проектах «В рабочий полдень», ток-шоу «Маленький двойной», «ПроСТО встреча», «По Вашим заявкам», «На ночь глядя», «Гости в студии». Автор цикла передач «Окно в Норвегию», документальных телефильмов «Путешествие оркестра» и «Петербург — Бангкок. История Дружбы». С апреля 2017 года является ведущим программы «Утро на Пять» на «Пятом канале» и собственного шоу «ХотКультур». Лауреат премии ТЭФИ-Регион в 2008 году.