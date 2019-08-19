Московский Театр.doc открывает петербургские гастроли спектаклем «Кантград»

24 августа московский Театр.doc откроет петербургские гастроли спектаклем «Кантград». Документальная постановка о послевоенном Кенигсберг будет показана в пространстве площадки «Скороход» — вышедшая в 2016 году, на ее создание потребовался почти год исследовательской работы.

В основу сюжета «Кантграда» легли интервью с первыми советскими переселенцами о том, как строили новую жизнь и прощались со старой два мира — проигравшие и победители, коренные жители и переселенцы, военные и мирные, женщины и мужчины, дети и старики. На следующий день, 25 августа, петербуржцы увидят спектакль «Выйти из шкафа» — документальную постановку о жизни, любви и поисках правды современных российских геев.

«Наш спектакль, в первую очередь, про возможность диалога и принятия родителями своих детей-гомосексуалов. Про готовность принять выбор своих детей, не навязывая им свое видение их будущего. Мне кажется, в современной России это чрезвычайно важные темы — как понять и принять другого, не такого, непонятного, чужого. Без войны и вражды», — говорит режиссер постановки Анастасия Патлай.

По окончании показа состоится обсуждение с участием авторов — режиссера Анастасии Патлай и драматурга Наны Гринштейн. Модератором обсуждения спектакля «Кантград» выступит российский журналист и историк Даниил Коцюбинский. Вести дискуссию после спектакля «Выйти из шкафа» будет социолог Александр Кондаков.

Петербургские гастроли московского Театра.doc пройдут 24 и 25 августа в пространстве «Скороход» на Московском проспекте, 107. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.