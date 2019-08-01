Бывший глава Михайловского театра Владимир Кехман стал студентом очного отделения ГИТИСа

Владимир Кехман не только разменял пост художественного руководителя Михайловского театра на аналогичную должность в Новосибирском академическом театре оперы и балета, но и решил записаться в ряды студентов. Он поступил на факультет актерского мастерства очного отделения ГИТИСа.

Будущая квалификация Владимира Кехмана — «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер музыкального театра», срок обучения по очной программе в рамках специальности «Искусство театральной режиссуры» составит два года.

В 2007 году Владимир Кехман возглавил Михайловский театр. За это время Кехман значительно расширил географию гастролей коллектива и привлек к работе в театре многих известных дирижеров, хореографов, драматургов. Среди таких звезд оказался и нынешний худрук балетной труппы Начо Дуато. В 2013 году Смольный продлил его контракт еще на пять лет, несмотря на возбужденное в 2012 году в его отношении дело о мошенничестве.

В 2015 году Кехман возглавил скандально известный Новосибирский театр оперы и балета, при этом сохранив свою должность главы петербургского Михайловского театра. В 2017 году худрук даже ушел в декретный отпуск после того, как его жена, Ида Кехман, впервые стала мамой.