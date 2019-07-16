Объявлены номинанты петербургской театральной премии «Золотой софит»-2019

Оргкомитет высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» огласил список номинантов 2018-2019 годов. Церемония прошла в Доме актера имени Константина Станиславского, где в 1995 году была учреждена награда. Лауреаты будут названы 28 октября. Публикуем список кандидатов на статуэтку.

Лучшая женская роль

Марина Игнатова, роль Сони Мармеладовой в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, театр «Приют комедианта»

Александра Магелатова, роль Татьяны Лариной спектакле «Онегин» режиссера Романа Габриа, театр «Приют Комедианта»

Елена Попова, роль профессора Черных в спектакле «Слава» режиссера Константина Богомолова, БДТ имени Товстоногова

Нина Усатова, роль Мотыльковой Марьи Петровны в спектакле «Слава» режиссера Константина Богомолова, БДТ имени Товстоногова

Лучшая мужская роль

Иван Волков, роль Сирано де Бержерака в спектакле «Сирано де Бержерак» режиссера Николая Рощина, Александринский театр

Дмитрий Воробьев, роль Дезире-Ромео в спектакле «ROMEO&JULIET, или Милосердная земля» режиссера Люка Персеваля, БДТ имени Товстоногова

Валерий Дегтярь, роль Мотылькова Василия в спектакле «Слава» режиссера Константина Богомолова, БДТ имени Товстоногова

Александр Новиков, роль Порфирия в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, театр «Приют комедианта»

Лучшая женская роль второго плана

Юстина Вонщик, роль Бабы-Яги в спектакле «Русская матрица» режиссера Андрея Прикотенко, Театр имени Ленсовета

Маргарита Лоскутникова, роль Фру Якоби в спектакле «Сцены из супружеской жизни» режиссера Анатолия Праудина, Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

Варвара Павлова, роль роль Шарлотты в спектакле «ROMEO&JULIET, или Милосердная земля» режиссера Люка Персеваля, БДТ имени Товстоногова

Лучший актерский ансамбль

Актерский состав спектакля «Зощенко…Зощенко…Зощенко…Зощенко…» режиссера Андрея Прикопенко, Театр-фестиваль «Балтийский Дом»

Актерский состав спектакля «Барышня-крестьянка» режиссера Екатерины Ханжаровой, театр «Пушкинская школа»

Актерский состав спектакля «Наш городок» режиссера Александра Кузина, театр «Суббота»

Лучшая работа режиссера

Константин Богомолов — за постановку «Слава» в БДТ

Евгения Сафонова — за постановку «Аустерлиц», БДТ

Лев Стукалов — за постановку «Пушкин. Борис Годунов», «Наш театр»

Яна Тумина — за постановку «Гекатомба. Блокадный дневник», театр «На Литейном»

Лучшая работа художника-сценографа

Эмиль Капелюш — за сценографию спектакля «Женщина-змея» режиссера Григория Дитятковского, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской

Александр Орлов — за сценографию спектакля «Нас обвенчает прилив» режиссера Семена Спивака, Молодежный театр на Фонтанке

Евгения Сафонова — за сценографию спектакля «Аустерлиц», БДТ

Николай Слободяник — за сценографию спектакля «Утиная охота» режиссера Григория Козлова, театр «Мастерская»

Лучший спектакль на большой сцене

«Гекатомба. Блокадный дневник» режиссера Яны Туминой, театр «На Литейном»

«Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, театр «Приют Комедианта»

«Слава» режиссера Константина Богомолова, БДТ

Лучший спектакль на малой сцене

«Аустерлиц» режиссера Евгении Сафоновой, БДТ

«Близкие друзья» режиссера Елизаветы Бондарь, Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

Пушкин. Борис Годунов» режиссера Льва Стукалова, «Наш театр»

«ROMEO&JULIET, или Милосердная земля» режиссера Люка Персеваля, БДТ

На специальные призы претендуют Ольга Шаишмелашвили — за нестандартное решение пространства в спектакле «Русская матрица», а также Роман Кочержевский за режиссерский дебют в спектакле «Мертвые души», театр имени Ленсовета.

«"Золотой софит" — старейший театральный конкурс в нашем городе, дающий полную картину жизни петербургских театров год за годом. Мы не стоим на месте, каждый год приносит какие-то новые черточки. И год нынешний не был исключением, дав экспертам богатую пищу для выбора», — сказал во время оглашения номинантов председатель номинационного совета премии, народный артист России Николай Буров.

Рассказываем, кого номинировали на «Золотой софит» в 2018 году, а также публикуем список театральных деятелей, получивших статуэтки.