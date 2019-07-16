На Новой сценой Александринского театра пройдет XXI фестиваль современного танца Open Look

13 августа на Новой сценой Александринского театра стартует XXI Международный фестиваль современного танца Open Look. Тематический вектор в этом году развернут на восток — в программе спектакли сразу трех танцевальных компаний из Кореи, а также постановки трупп из Германии, Японии, Швейцарии, Финляндии и Израиля.

Фестиваль откроется российской премьерой финского проекта «Дыхание» с участием хореографа-танцовщика Теро Сааринена и аккордеониста Киммо Похьонена. За световые эффекты отвечает обладатель премии Бесси — сценограф Микки Кунтту. 13 и 14 августа на Новой сцене покажут мультимедийную танцевальную инсталляцию «МатчАтрия». В сотрудничестве со всемирно известным визуальным художником и кинорежиссером Есимаса Исибаси, японская танцовщица Юи Кавагучи придумала и воплотила в жизнь «чайно-сердечную церемонию» — в пульсирующими в руках зрителей сердцами и 3D видеопроекциями. 16 августа Юи Кавагучи представит свой второй проект «andropolaroid 1.1.», в основе которого заложен личный опыт танцовщицы об эмиграции из Японии в Германию.

В этом году внимание фестиваля также обращено к документальной хореографии. Также впервые в истории Open Look в одном блоке будет представлены танцевальные постановки из Кореи в исполнении коллективов Siga, Bora и Modern Table, каждый из которых, имея общие национальные корни, продемонстрируют свой уникальный почерк. По традиции, на фестивале представят и премьеры российских хореографов. Так, 14 августа в «Севкабель Порту» состоится показ спектакля «Неуместный человек» в постановке Ксении Михеевой — историю о хрупкости, вечном безысходном порыве души и надежде.

В рамках совместного проекта танцовщики Дома танца «Каннон Данс» будут работать с хореографом Лиат Вайсборт, а специально для фестиваля в пространстве Новой сцены будет поставлен и снят VR-проект Фабиана Приовиля. В день закрытия фестиваля Open Look, 17 августа, Планетарий №1 станет настоящей рейв-площадкой. Художник Пьер Жинер создал для действия 3D персонажей с костюмами от кутюрье Кристиана Лакруа и Иссейя Мияке, а движения для них — французский хореограф Кристиан Риццо. В режиме реального времени произойдет соединение хореографии фантастических существ и музыки от диджея Патрика Видала, которое будет транслироваться на купол планетария.

XXI Международный фестиваль современного танца Open Look пройдет с 13 по 17 августа на Новой сцене Александринского театра. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в июле в рамках дополнительной программы фестиваля Open Look на Новой сцене Александринского театра случился Dance VR — технологически-танцевальный эксперимент, который переосмыслил танцевальное действие с помощью технологий дополненной реальности и размышлений о будущем. А в 2018 году в Петербурге состоялся юбилейный сезон фестиваля Open Look. Так, в программу фестиваля вошел перфоманс «Лес» мастерской москвича Дмитрия Брусникина на тему экологии возвращения к истокам, спектакль «Зов начала», в котором играет обладатель «Золотой Маски» Нурбек Батулла, челябинский «Картон» от корифея российского контемпорари Ольги Пона, «В режиме ожидания Годо» от «Балета Москва» и многое другое.