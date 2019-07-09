Адасинский, Хайруллина и Серзин: гид по фестивалю «Точка доступа»-2019

Антон Адасинский ведет экскурсию по местам юности, а зритель судит принца датского Семена Серзина по показаниям Гертруды Розы Хайруллиной: фестиваль «Точка доступа», стартующий 15 июля, дает ликбез по иммерсивному театру.

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)»

Негласное правило у «Точки доступа» только одно: показать, что весь Петербург есть театр, а зрители в нем если не актеры, то такие же важные участники перформанса. Замиксовать Шекспира и «12 разгневанных мужчин», сделав зрителей присяжными? Легко. Превратить автобусную экскурсию в «Божественную комедию» с Вергилием-Адасинским? Еще проще. В юбилейный сезон ежегодная установка фестиваля на иммерсивность, сайт-специфик и новый опыт зрительского восприятия срабатывает, как и всегда, мощно. Особенно в четырех собственных постановках «Точки доступа».

Антон Адасинский



«Город теней» Формально перформанс — это путешествие на автобусе с создателем пластического театра Derevo Антоном Адасинским, но с прустовскими интонациями: по местам его ленинградской юности. Он лично расскажет (исполнит, пропоет и прочтет), что значат для него те или иные локации города. У полуметафизического маршрута есть вполне конкретный старт: автобус тронется от Новой сцены Александринского театра. «Город теней» — премьера первой части большого проекта «Билет на „Божественную комедию“», который будет проходить весь 2019 год, а также премьерное выступление новой компании «Антон Адасинский и сестры по разуму». Режиссер создал ее сразу после роспуска Derevo. 16 и 17 июля

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)»

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)»

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)» Швейцарский режиссерский дуэт Яна Дейвендака и Роже Барната превратил Гамлета (Семен Серзин), Гертруду (Роза Хайруллина) и Офелию (Алена Старостина) в участников судебного процесса. Хотя основных персонажей играют профессио­нальные актеры, решать, виновен ли принц датский в убийстве Полония, будут настоящие судья, прокурор, адвокаты и психиатры, а также 12 присяжных, которых случайным образом выберут среди зрителей. Новая сцена Александринского театра, с 19 по 21 июля

«Прощай! / Fare Thee Well!» Голландский художник Дрис Верхувен на Ладожском вокзале создаст инсталляцию — из телескопа и видов города. В него можно будет разглядеть экран, на котором вспыхивают слова прощания с вещами и явлениями, уходящими в прошлое. Может показаться, что в русскоязычной части названия спектакля иронично обыгрывается песня Лещенко (дело происходит, напомним, на вокзале, откуда поезда уходят в дальние края), но нет: английская добавляет не меньшей серьезности — в ней используется строчка из стихотворения Байрона, еще и цитирующего «Двенадцатую ночь» Шекспира. Ладожский вокзал, с 15 по 30 июля

«Jukebox Петербург» Jukebox – театральный аналог музыкального автомата из 1960 -х, только транслировать этот приемник будет не рок-н-ролльные хиты, а то, как говорят петербуржцы. Французская театральная компания «Энциклопедия слова» (Encyclopédie de la parole) уже 12 лет собирает аудио, как звучит речь в разных городах мира. Для Петербурга они провели свое исследование, записав многообразие интонаций – шепоты и крики – его жителей. Политехнический университет, 24 — 28 июля