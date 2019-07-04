Петербургский Упсала-Цирк запускает летнюю арт-резиденцию для хулиганов

Единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-Цирк открывает арт-резиденцию для своих артистов. В программе — семинары по коммуникации и снижению агрессии, съемка документально-игрового фильма и плодотворные цирковые тренировки.

В рамках арт-резиденции проведут семинары по ненасильственным коммуникациям и снижению агрессии — они необходимы, так как «Упсала-Цирк видит большой потенциал в диалоге с детьми на темы жизни без насилия, гендерного и иного неравенств, взаимоотношения с людьми с особенностями». Участники резиденции также создадут документально-игровой фильм — создавая сценарий для него, дети смогут обсуждать уже поднятые вопросы агрессии и насилия на примере героев. При этом основным инструментом работы с детьми Упсала-Цирка останутся цирковые тренировки.

Выездной лагерь будет работать с 12 по 21 августа — в нем примут участие 15 подростков из групп социального риска и 6 детей с синдромом Дауна. Главная задача арт-резиденции — создать инклюзивное пространство для творческого взаимодействия всех его участников, а также организовать безопасные площадки для диалога с детьми на актуальные темы. Для того, чтобы реализовать проект, Упсала-Цирк открыл краудфандинговую кампанию — поддержать проект арт-резиденции можно по ссылке.