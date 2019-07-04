Петербургский Упсала-Цирк запускает летнюю арт-резиденцию для хулиганов
Единственный в мире цирк для хулиганов Упсала-Цирк открывает арт-резиденцию для своих артистов. В программе — семинары по коммуникации и снижению агрессии, съемка документально-игрового фильма и плодотворные цирковые тренировки.
В рамках арт-резиденции проведут семинары по ненасильственным коммуникациям и снижению агрессии — они необходимы, так как «Упсала-Цирк видит большой потенциал в диалоге с детьми на темы жизни без насилия, гендерного и иного неравенств, взаимоотношения с людьми с особенностями». Участники резиденции также создадут документально-игровой фильм — создавая сценарий для него, дети смогут обсуждать уже поднятые вопросы агрессии и насилия на примере героев. При этом основным инструментом работы с детьми Упсала-Цирка останутся цирковые тренировки.
Выездной лагерь будет работать с 12 по 21 августа — в нем примут участие 15 подростков из групп социального риска и 6 детей с синдромом Дауна. Главная задача арт-резиденции — создать инклюзивное пространство для творческого взаимодействия всех его участников, а также организовать безопасные площадки для диалога с детьми на актуальные темы. Для того, чтобы реализовать проект, Упсала-Цирк открыл краудфандинговую кампанию — поддержать проект арт-резиденции можно по ссылке.
Упсала-Цирк — центр нового цирка, в котором объединяются социально-культурные, образовательные и арт-проекты. История Упсала-Цирка началась в марте 2000 года, когда в Санкт-Петербург на практику по социальной педагогике приехала немецкая студентка Астрид Шорн. Она решила заниматься с уличными детьми цирковым искусством, чтобы адаптировать их к жизни в обществе, и организовала уникальный проект прямо на улицах города. Вместе с Ларисой Афанасьевой, которая работает в цирке с первых дней, они сами искали детей: приходили к станциям метро, в подростковые тусовки, где жонглировали, показывали фокусы и катались на моноциклах — так они смогли привлечь в цирк своих первых артистов. Прямо на улицах они пытались делать свои первые цирковые трюки и каждый день собирались, чтобы тренироваться где придется — на площадях, в парках и даже в бесплатных столовых. Долгие годы Упсала-Цирк был по-настоящему бродячим, но в 2012 году у него появился постоянный цирковой шатер. В шатре, который располагается на Свердловской набережной, 44, каждую неделю проходят спектакли, встречи, фестивальные события.
Напомним, в апреле Упсала-Цирк провел благотворительный онлайн-баттл — в прямом эфире артисты показали свои лучшие цирковые и акробатические трюки, а все собранные средства были направлены на поддержку фонда. Ранее Андрей Хамиль Пасечный из группы «Каста» выпустил клип на песню «Счастье», снятый совместно с артистами петербургского Упсала-Цирка — социально-культурного проекта, где занимаются дети и подростки из групп социального риска и дети с особенностями в развитии. А еще посмотрите, как эпично Shortparis и «Упсала-цирк» закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в 2018 году — музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.