В Михайловском театре состоится премьера балета «Баядерка» в хореографии Начо Дуато

В 2019 году испанский хореограф Начо Дуато вновь вернулся в Петербург на должность художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра. Первой работой после долгого перерыва станет постановка «Баядерка» — с оригинальной хореографией Мариуса Петипа и знаменитым актом «Тени».

Начо Дуато не намерен отказываться от музыки австрийского композитора Людвига Минкуса, создавшего партии для балета «Баядерка». Сохранятся и канонические хореографические тексты — знаменитый акт «Тени» и большое классическое па второго акта, созданные балетмейстером Мариусом Петипа и дополненные артистами, хранившими его наследие в 20 веке.

Задача испанского хореографа — выпукло и рельефно показать перипетии сюжета, а также сделать действие более динамичным. Дуато создает новое «обрамление» для классической хореографии — в частности, под его авторством в балет будут интегрированы характерные ритуальные танцы, которые дополнят индусский колорит постановки.

Соавтором Начо Дуато выступила художник-постановщик Ангелина Атлагич. Премьера постановки «Баядерка» состоится 4 октября 2019 года на сцене Михайловского театра.

Испанский хореограф Начо Дуато в 2011-2014 годах занимал пост художественного руководителя балетной труппы Михайловского театра. За годы работы он поставил такие одноактовые балеты, как Nunc Dimittis, «В лесу», «Без слов», «Дуэнде», «Прелюдия», «Белая тьма», «Невидимое», а также многоактовые «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик». С 2014 по 2018 год Дуато возглавил труппу Берлинского балета и стал постоянным приглашенным хореографом Михайловского театра. В этом году хореограф вернулся в Петербург и вновь занят пост художественного руководителя.