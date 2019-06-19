12 и 13 июля на территории первой кабельной мануфактуры «Севкабель Порт» Инженерный театр АХЕ покажет премьеру уличной версии спектакля «Фауст 3.0» — FAUST. LABOR. Сценарий к постановке написал художественный руководитель театра и режиссер Максим Исаев, взяв за основу сюжет «Народной книги» Иоганна Шписа.

Уличная интерпретация спектакля «Фауст 3.0» стала результатом развития постановки. Первая версия «Фауста» появилась еще в середине 2000-х годов — со временем идеи накапливались и появлялись новые механизмы, а камерное пространство площадки «Порох», на сцене которой показывалась постановка, стало «тесным».

Литературной основой постановки стала реинкарнация текста, написанного Максимом Исаевым для «Фауста в кубе» по мотивам «Народной книги» Иоганна Шписа — сюжет расскажет о путешествии души и тела доктора Иоганна Фауста к свету и обратно, вызове духов и материализации объектов желания, а изощренная инженерная инсталляция станет поэтическим текстом.

Главные роли в постановке исполнят Ник Хамов и Максим Исаев. Премьерные показы обновленного «Фауста 3.0» состоятся 12 и 13 июля на территории «Севкабель Порта». Подробности и билеты по ссылке.

Напомним, лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков представил клип на новую песню «Баста Раста». Режиссером клипа выступил петербургский художник, актер, режиссер и идеолог театра АХЕ Максим Исаев — съемки проходили в начале мая в декорациях спектакля «Фауст 3.0» Ника Хамова и Инженерного театра «Ахе» в Петербурге.