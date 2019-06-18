Спектакль «Утополис Петербург» в рамках Театральной олимпиады покажут на 60 площадках города

В рамках Международной театральной олимпиады-2019, которая стартовала в Петербурге 15 июня, представят более 30 постановок из 15 стран — одной из них станет спектакль «Утополис Петербург» от компании Rimini Protokoll. Действие развернется на более чем 60 площадках в центре города, подбор которых происходит прямо сейчас — вы можете предложить свою!

Главное требование театралов — площадка должна принять одновременно пять участников спектакля. Это может быть кафе, бар, шоурум, барбершоп, цветочный магазин, отель, банк, книжный магазин, оптика, парфюмерный салон и другие заведения сферы услуг — любое место, через которое пролегает ежедневный маршрут жителя Петербурга. В постановке также будут задействованы владельцы и работники заведения — интервью с ними будут использованы в сценарии.

Постановка «Утополис Петербург» будет показана 7, 8, 14 и 15 сентября. Для того, чтобы заведение было согласовано в качестве площадки для проведения театрального действия, оно должно находиться в зоне, отмеченной на карте. Кроме того необходимо заполнить специальную форму по ссылке.

За основу постановки «Утополис Петербург», участие в которой предположительно примут 300 зрителей и более 60 городских локаций, взят труд Томаса Мора «Утопия». В ходе театрального действия участники сайт-специфик проекта будут собираться в сообщества и воспроизводить процессы строительства демократии. Замысел — в попытке понять, может ли группа разобщенных людей создать утопическое государство и насколько такая система способна разрастись до того, как «развалится».

Напомним, Международная театральная олимпиада-2019 пройдет в Петербурге — в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров представят более 30 постановок из 15 стран, проведут различные мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей.