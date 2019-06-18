В Петербург (впервые!) приезжает творческая лаборатория от актеров и режиссеров Gogol School
В Петербург впервые приезжает Gogol School — творческая лаборатория от актеров и режиссеров московского театра «Гоголь-центр». Петербуржцы смогут обучиться актерскому мастерству, пройти курсы сценической речи и пластики от хореографа-постановщика в рамках практических занятий — даже не имея первичных навыков профессии.
Работа начнется 14 августа — с актерского интенсива от выпускника школы-студии МХАТ и актера «Гоголь-центра» Игоря Бычкова. 17 августа он также даст старт курсу сценической речи. Одновременно с этим хореограф-постановщик, режиссер и выпускник Королевской академии танца Родион Барышев запустит пластический интенсив, который поможет понять саму суть движущей силы в танце.
Пройти обучение в творческой лаборатории Gogol School может каждый — для этого не требуются первичные актерские навыки и сценический опыт. Преподаватели школы отмечают, что курсы будут полезны не только тем, кто хочет попробовать себя на сцене или в кино — умение подать себя публике не помешает и тем, кто не боится подчеркнуть собственную индивидуальность.
Творческая лаборатория Gogol School создана актерами и режиссерами театра «Гоголь-центр» в 2015 году — с тех пор платформа является образовательной и помогает всем желающим раскрыть свой творческий потенциал. В отличие от постоянных лабораторий, которые проходят в течение года и ориентированы в большей степени на тех, кто находится «внутри» творческой индустрии, интенсивные курсы более универсальны и рассчитаны на людей, которые желают попробовать что-то новое.
Подробности и запись на интенсивы по ссылке.
Напомним, ранее стало известно, что худрук театра «Гоголь-центр» и режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Киноверсия станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии. А московский дизайнер Никита Грузовик выпустил совместную коллекцию поясных сумок с «Гоголь-центром». В качестве материала он использовал многометровый баннер в честь шестилетия театра, из которого получились 100 неповторимых аксессуаров.
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