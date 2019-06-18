В Петербург впервые приезжает Gogol School — творческая лаборатория от актеров и режиссеров московского театра «Гоголь-центр». Петербуржцы смогут обучиться актерскому мастерству, пройти курсы сценической речи и пластики от хореографа-постановщика в рамках практических занятий — даже не имея первичных навыков профессии.

Работа начнется 14 августа — с актерского интенсива от выпускника школы-студии МХАТ и актера «Гоголь-центра» Игоря Бычкова. 17 августа он также даст старт курсу сценической речи. Одновременно с этим хореограф-постановщик, режиссер и выпускник Королевской академии танца Родион Барышев запустит пластический интенсив, который поможет понять саму суть движущей силы в танце.

Пройти обучение в творческой лаборатории Gogol School может каждый — для этого не требуются первичные актерские навыки и сценический опыт. Преподаватели школы отмечают, что курсы будут полезны не только тем, кто хочет попробовать себя на сцене или в кино — умение подать себя публике не помешает и тем, кто не боится подчеркнуть собственную индивидуальность.