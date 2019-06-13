Константин Богомолов стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак»
Сегодня на YouTube-канале Ксении Собчак появился новый выпуск ее персонального шоу «Осторожно, Собчак», гостем которого стал Константин Богомолов. Интервью с режиссером для журналиста и телеведущей стало вторым за пять лет — тогда он покинул МХАТ и начал работать в театре «Ленком». В этот раз Богомолов пришел в новом амплуа — художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
В новом выпуске шоу «Осторожно, Собчак» журналист поговорила с Богомоловым о его назначении на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и готовности «к своему театру», узнала об отношении режиссера к Гоголь-Центру, тайных знаниях о советской Москве, опытах над публикой, а также писательской деятельности Богомолова и съемках сериала «Содержанки».
Напомним, в конце мая стало известно, что режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным. А в апреле на сцене театра имени Андрея Миронова состоялась премьера новой работы Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой режиссера за сезон. Кроме того, Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки» — только теперь в качестве шоураннера проекта.
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