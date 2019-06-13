Константин Богомолов стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак»

Сегодня на YouTube-канале Ксении Собчак появился новый выпуск ее персонального шоу «Осторожно, Собчак», гостем которого стал Константин Богомолов. Интервью с режиссером для журналиста и телеведущей стало вторым за пять лет — тогда он покинул МХАТ и начал работать в театре «Ленком». В этот раз Богомолов пришел в новом амплуа — художественного руководителя Театра на Малой Бронной.