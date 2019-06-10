XXV Театральная олимпиада пройдет в Петербурге — спектакли лучших зарубежных театров, мастер-классы и лекции
XXV Театральная олимпиада в 2019 году пройдет в Петербурге — в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров, который проходит в стране во второй раз — в 2001 гоу Олимпиада состоялась в Москве — представят более 30 постановок из 15 стран, проведут различные мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей.
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Здесь и далее фото: "Театральная олимпиада 2019"
Театральная олимпиада стартует в Петербурге 15 июня и продлится до ноября 2019 года. В программе фестиваля — постановки выдающихся театральных режиссеров, в том числе основателя Театральной олимпиады Теодороса Терзопулоса, худрука Александринского театра Валерия Фокина, Тадаси Судзуки, Хайнера Геббельса, Роберта Уилсона, и других. Всего в рамках мероприятия покажут более 30 постановок из 15 стран, в том числе Японии, Греции, Германии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Франции.
Центральной площадкой олимпиады станет Александринский театр — 15 июня на его сцене будет дан старт мероприятия. Большая часть спектаклей также пройдет на его Основной и Новой сценах. Так, на открытии театр Titanick из Германии покажет спектакль Firebirds — группа пилотов подготовит свои летательные аппараты ко взлету и поборется за любовь зрителей. Труппа из Нидерландов Close-Act представит постановку Malaya — «слияние времени и пространства, движения и света». Еще один коллектив из Нидерландов, голландский Театр Gajes привозит в Петербург спектакль Odyssee по мотивам «Одиссеи» Гомера. А знаменитый театр «летающих барабанщиков» Transe Express покажет постановку Mobile Homme — сочетание музыки ударных инструментов, цирка, хореографии и современного искусства.
В 2019 году Международная театральная олимпиада отмечает свое 25-летие. В честь юбилея масштабный фестиваль впервые в истории пройдет одновременно в двух странах — России и Японии, где в рамках взаимодействия планируется отдельная обменная программа. Помимо спектаклей, Театральная олимпиада включает в себя большую научно-просветительскую часть, которая будет представлена серией лекций и интенсивных мастер-классов от ведущих театральных деятелей со всего мира.
Подробную программу XXV Международной театральной олимпиады можно посмотреть здесь. Открытие состоится 15 июня в 18:00 на площади Островского, вокруг Александринского театра. Попасть на площадь можно с 17:00, окончание — в 22:00. Вход свободный.
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