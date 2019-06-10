XXV Театральная олимпиада пройдет в Петербурге — спектакли лучших зарубежных театров, мастер-классы и лекции

XXV Театральная олимпиада в 2019 году пройдет в Петербурге — в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров, который проходит в стране во второй раз — в 2001 гоу Олимпиада состоялась в Москве — представят более 30 постановок из 15 стран, проведут различные мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей.

Театральная олимпиада стартует в Петербурге 15 июня и продлится до ноября 2019 года. В программе фестиваля — постановки выдающихся театральных режиссеров, в том числе основателя Театральной олимпиады Теодороса Терзопулоса, худрука Александринского театра Валерия Фокина, Тадаси Судзуки, Хайнера Геббельса, Роберта Уилсона, и других. Всего в рамках мероприятия покажут более 30 постановок из 15 стран, в том числе Японии, Греции, Германии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Франции.

Центральной площадкой олимпиады станет Александринский театр — 15 июня на его сцене будет дан старт мероприятия. Большая часть спектаклей также пройдет на его Основной и Новой сценах. Так, на открытии театр Titanick из Германии покажет спектакль Firebirds — группа пилотов подготовит свои летательные аппараты ко взлету и поборется за любовь зрителей. Труппа из Нидерландов Close-Act представит постановку Malaya — «слияние времени и пространства, движения и света». Еще один коллектив из Нидерландов, голландский Театр Gajes привозит в Петербург спектакль Odyssee по мотивам «Одиссеи» Гомера. А знаменитый театр «летающих барабанщиков» Transe Express покажет постановку Mobile Homme — сочетание музыки ударных инструментов, цирка, хореографии и современного искусства.