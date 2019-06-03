В июле на сцене Малого зала филармонии имени Дмитрия Шостаковича вновь покажут спектакль «1926» об отношениях Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. Сюжет основан на переписке поэтов, а также фрагментах поэмы «Крысолов». Главные роли в постановке режиссеры Аллы Дамскер исполнят лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Боярская и Анатолий Белый.

В основе сюжета постановки «1926» — один из величайших платонических романов XX века — отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты поэмы «Крысолов». Спектакль расскажет историю четырнадцатилетней переписки двух поэтов, покажет всю призму чувств и переживаний, сопровождающуюся живым исполнением на скрипке и 3D-проекциями и видеомэппингом.

Премьерный показ состоялся 25 января на сцене Малого зала Филармонии имени Шостаковича, после чего труппа отправилась на гастроли в Израиль. 11, 12 и 13 июля петербуржцы во второй раз смогут увидеть мультимедийный спектакль, в котором впервые осуществлено драматургическое воплощение текстов писем двух поэтов.

Музыкальная составляющая спектакля подготовлена композитором Алексеем Курбатовым из его собственных произведений, а также первой сонаты Бартока, сочинений Баха, Изаи, Берга, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других.

Напомним, премьера спектакля «1926» состоялась 25 января на сцене Малого зала Филармонии имени Шостаковича. «Собака.ru» побывала на вечеринке по случаю выхода постановки — режиссер Алла Дамскер подвела итоги и поблагодарила за смелость исполнителей ролей влюбленных поэтов, вторил ей скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, после чего продюсер спектакля Вячеслав Зильберборд признался в любви к скрипке и с гордостью поднял бокал за успех постановки, рассказывающей, по его словам, о трех невероятных стихиях — гениях, к которым они смогли прикоснуться.