Ларису Луппиан назначат художественным руководителем Театра Ленсовета

В ближайшее время художественным руководителем театра Ленсовета могут назначить народную артистку России и жену Михаила Боярского Ларису Луппиан. На данный момент она занимается бумажной волокитой для оформления на государственную должность. «Я знаю все его сильные и слабые стороны. Предложение было довольно смелое со стороны города, но я думаю небезосновательное – трудно было найти руководителя, который удовлетворил город и коллектив. Я не режиссер, но координировать работу театра и свести труппу с новыми режиссерами у меня получится», – отметила артистка.

Лариса Луппиан продумывает концепцию развития театра и считает, что ему необходимо разнообразить репертуар: «Сейчас репертуар театра больше молодежный, а та публика, которая привыкла к другому, находится в забвении и ждет новых работ. Будем искать режиссеров, которые будут соответствовать запросу горожан. Но все старые спектакли останутся, и постановки Бутусова тоже, никого ущемлять не будем» - поделилась артистка.

Напомним, что ранее театр Ленсовета прожил без худрука целый год. Весной 2018-го был уволен Юрий Бутусов, на защиту которого встали артисты и зрители. Конфликт не разрешился, а Бутусов уехал в Москву, возглавив Театр имени Вахтангова.