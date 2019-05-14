Льву Додину, худруку МДТ — Театра Европы, исполнилось 75 лет

Сегодня, 14 мая, театральному режиссеру и Народному артисту Льву Додину исполняется 75 лет. С 1983 года он является художественным руководителем петербургского Малого драматического театра, который вошел в состав Союза Театров Европы. В 2002 он стал его директором. На этой сцене он создал десятки спектаклей, в том числе — сценические эпопеи "Братья и сестры" по Федору Абрамову и "Бесы" по роману Федора Достоевского.

Лев Додин также известен как театральный педагог. Многие выпускники его мастерской стали по-настоящему востребованными актерами: Елизавета Боярская, Даниил Козловский, Ксения Раппопорт и многие другие.

Николай Песочинский, историк театра и театральный критик, на протяжении десятилетий пристально наблюдал за жизнью Малого драматического и его художественного руководителя и подготовил настоящий учебник по предмету «Лев Додин. Новейшая история», который вышел в журнале «Собака.ru».